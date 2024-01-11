تجمعت طيور البجع الأبيض في منطقة الأراضي الرطبة للنهر الأصفر في محافظة بينغلو بمدينة يونتشنغ في مقاطعة شانشي بشمالي الصين، مع مطلع العام الجديد، في منظر خلاب يسر الناظرين.

وتتمتع منطقة الأراضي الرطبة للنهر الأصفر في بينغلو، التي تغطي مساحة تزيد على 6000 هكتار، بمناخ لطيف وأغذية وفيرة، وهي واحدة من الموائل الشتوية لطيور البجع الأبيض الصينية.

وفي كل عام وتحديدا منذ النصف الثاني من شهر ديسمبر، تهاجر أسراب من طيور البجع الأبيض من منطقة سيبيريا إلى الأراضي الرطبة المطلة على النهر الأصفر في الصين. وتعد الأراضي الرطبة النهر الأصفر موئلا لفصل الشتاء، وتشكل أسراب طيور البجع البيضاء بها صورة جميلة جذابة ومتناغمة.