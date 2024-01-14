أعلنت «الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية» (محروقات) عن رفعها أسعار مازوت المداجن من 2000 ليرة إلى 8000 ليرة سورية.



وبحسب بيان صدر عن الشركة امس، قررت الموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية، بتزويد منشآت تربية الدواجن (فروج، بياض، أمات، مفاقس إنتاج صوص التربية)، بمادة المازوت بسعر 8000 ليرة سورية لليتر الواحد.



ووصل سعر كيلو الدجاج الحي في محافظة دمشق إلى 43 ألف ليرة سورية، وصفد البيض حجم كبير إلى 65 ألف ليرة سورية، وتختلف الأسعار بشكل طفيف من منطقة لأخرى.



وفي أعياد الميلاد ورأس السنة لعام 2023، ارتفعت أسعار الدجاج وأجزائه في الأسواق بشكل غير مسبوق، وتراوح سعر كيلو الشرحات بين 85 و90 ألف ليرة سورية، بعد أن كان يباع قبل أيام بسعر يتراوح بين 70 و75 ألف ليرة ووصل سعر كيلو الدجاج الحي بين 45 و47 ألف ليرة بعد أن كان يباع بسعر 40 ألف ليرة.



كما وصل سعر كيلو الجوانح لحدود 45 ألف ليرة وسعر كيلو السودة لنحو 65 ألفا والدبوس لـ65 ألف ليرة والوردة إلى نحو 70 ألف ليرة والكستا لأكثر من 70 ألف ليرة، بحسب ما نقلته صحيفة «الوطن» المحلية.



وبحسب موقع «الليرة اليوم»، المتخصص برصد أسعار العملات الأجنبية، سجل سعر مبيع الدولار الأميركي 14600 ليرة سورية، وسعر شرائه 14400 ليرة، بينما وصل مبيع اليورو الأوروبي إلى 15992 ليرة، وسعر شرائه إلى 15768 ليرة سورية.