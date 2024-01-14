أسفرت الأمطار الغزيرة والسيول شمال غربي سورية، عن أضرار بمخيمات النازحين في مناطق متفرقة، إذ قال «الدفاع المدني السوري» إن أكثر 429 خيمة تضررت متأثرة بمياه الأمطار امس.



واستجابت فرق «الدفاع المدني» لأكثر من 15 مخيما في ريفي حلب وإدلب، تضررت إثرها 429 خيمة بشكل جزئي، وسقطت خيمة بشكل كامل بسبب السيول والأمطار الغزيرة التي تشهدها المنطقة.



وأضافت المنظمة أن الأضرار طالت غرف العمليات في المشفى السوري التخصصي في مدينة عفرين جراء تسرب مياه الأمطار إلى قبو المشفى.



ووفق موقع عنب بلدي، عمل «الدفاع المدني» على تخفيف الأضرار التي طالت المخيمات عقب العاصفة، وأزال بالمعدات المتوافرة لديه المياه التي دخلت إلى المخيمات عبر فتح قنوات لتصريف المياه.



وعبر معرفاته الرسمية، قال «الدفاع» في بيان، إن عاصفة مطرية ثانية خلال هذا الشتاء تزيد المأساة التي يعيشها أكثر من مليوني مدني في المخيمات، وتجدد المعاناة في ظل أوضاع صعبة وتدهور الظروف المعيشية وتقلص الاستجابة الإنسانية.



وبلغ عدد المخيمات التي استجابت لها فرق «الدفاع» في ريفي إدلب وحلب 48 مخيما في مناطق إدلب وحلب تضررت بفعل السيول والأمطار، وتضررت فيها أكثر من 1118 خيمة ومنازل سكنية وكتل سكنية ذات أسقف بلاستيكية.



وأضاف «الدفاع المدني» أن العاصفة المطرية ألحقت أضرارا بمخيمات النازحين ومراكز الإيواء المؤقتة للناجين من الزلزال والعديد من منازل المدنيين، وعرقلت حركة السير جراء تشكل واحات المياه وطبقات من الأوحال على الطرقات.