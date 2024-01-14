

لا يريد المدرب لويس إنريكي تعزيز صفوف باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي في كرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، رغم غياب لاعبين عدة عن الفريق.



وقال مدرب المنتخب الإسباني السابق «لست بحاجة لأي شيء، لدي بالفعل ما يكفي من اللاعبين الجيدين».



لكنه ترك الباب مفتوحا للتعاقد مع لاعبين جدد بحال سنحت الفرصة، وأضاف عشية رحلة سان جرمان إلى لنس سابع ترتيب الدوري المحلي «لكننا منفتحون مع الإدارة لتحسين الفريق خلال فترة الانتقالات».



وكان سان جرمان استقدم المدافع البرازيلي لوكاس بيرالدو إلى ملعب «بارك دي برانس» في الأول من يناير الجاري.



وقال عن بيرالدو «من دون أي شك هو بحاجة للوقت من أجل التأقلم، هناك في البرازيل الفصل هو الصيف، أما هنا فهو الشتاء، يبلي بلاء حسنا، وهو ناضج نظرا لعمره (20)».



وتابع «نحن عائلة في هذا النادي، ونحاول مساعدته على التأقلم بأسرع وقت».



وكان متوقعا أن يتعاقد سان جرمان مع لاعب الوسط البرازيلي غابريال موسكاردو، لكن التوقيع تأخر بعد خضوعه لجراحة في قدمه.



ويعاني سان جرمان من إصابة عدة لاعبين، على غرار قلب الدفاع السلوفاكي ميلان شكرينيار، فيما سيخوض الظهير الأيمن أشرف حكيمي نهائيات كأس أمم إفريقيا مع منتخب المغرب بساحل العاج، واتجه لاعب الوسط الكوري الجنوبي لي كانغ-إين لخوض كأس آسيا في قطر.



كما يغيب المدافع بريسنيل كيمبيمبي والظهير البرتغالي نونو منديش.



ويتصدر سان جرمان ترتيب الدوري بفارق خمس نقاط عن نيس الثاني بعد 17 مرحلة على انطلاق «ليغ 1».