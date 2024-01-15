فرحان الشمري



تناقش اللجنة المشتركة بين لجنة الشؤون المالية ولجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانيتين اليوم ملفي البديل الاستراتيجي والوظائف القيادية.



واتساقا مع الخارطة التشريعية التي توافق عليها المجلس والحكومة عند بدء دور الانعقاد، تباشر اللجنة المشتركة أعمالها لبحث الموضوعين.



وقال رئيس لجنة تنمية الموارد فارس العتيبي



لـ «الأنباء»: أحيلت للجنة اقتراحات بقوانين عدة وفقا لاختصاصاتها، متعلقة بموضوعي البديل الاستراتيجي والوظائف القيادية، موضحا أن هناك مشاريع بقوانين موجودة في اللجنة المالية البرلمانية مرتبطة بالملفين.



وذكر العتيبي: ونظرا لأهمية البديل الاستراتيجي الذي يهم شريحة كبيرة من موظفي الدولة تعرضت لإجحاف لفترة طويلة نتيجة تباين الرواتب الصارخ، وأيضا ملف الوظائف القيادية الذي ينظم الركيزة الأساسية في إدارات الدولة وهم القياديون وآلية اختيارهم وتعيينهم، ارتأت اللجنة الطلب من المجلس تشكيل لجنة مشتركة مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.



وأكد العتيبي أن اللجنة ستقوم بدراسة الملفين ودعوة الجهات المعنية وستعد التقريرين وترفعهما إلى مجلس الأمة لإدراجهما على جدول أعمال الجلسات ومناقشتهما وفق جدول الخارطة التشريعية.