بشرى شعبان



نظّمت اللجنة المختصة بالربط والتنسيق بين الهيئة العاملة للقوى العاملة ومؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام دورة تدريبية في تنسيق الزهور لنزيلات مركز إيواء العمالة الوافدة بالتعاون مع إحدى شركات تنسيق الزهور.



وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي للهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد إن الدورة تهدف إلى تأهيل النزيلات وتزويدهن بمهارات تنسيق الزهور، وتمكين النزيلات من الاندماج في مجتمعهن لاستفادتهن عند العودة إلى بلدانهن بشكل طوعي، لافتة إلى ان الدورة شملت تدريب 48 نزيلة واستمرت ليوم واحد. وأشارت المزيد إلى أن الدورة تضمنت تعليم الأدوات الأساسية لتنسيق الزهور، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تعاون اللجنة المختصة للعمل على الربط والتنسيق بين الهيئة ومؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام مع المؤسسات والشركات الخاصة لتقديم المزيد من الدورات التأهيلية والتعليمية للنزيلات.



وتأتي الدورة ضمن جهود اللجنة المختصة للعمل على الربط والتنسيق بين الهيئة ومؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام لتوفير فرص التعليم والتدريب للنزيلات، بهدف تمكينهن وتعزيز قدراتهن لبناء مستقبل أفضل عند عودتهن إلى بلادهن.