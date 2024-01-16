محمد راتب



أعلن رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية مصعب الملا عن توجه جديد لدى الاتحاد لبسط رقابة المواطنين على الأسعار بالجمعيات التعاونية للسلع الأساسية والخضار والفواكه.



وقال الملا، في تصريح صحافي، انه تمت مخاطبة وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون الاجتماعية لإطلاع فكرة جديدة ضمن برنامج «سهل»، بحيث تتيح إمكانية متابعة الأسعار بكل جمعية تعاونية للسلع الأساسية والخضار والفواكه وإمكانية مقارنتها مع الجمعيات الأخرى للتأكد من عدم وجود فارق كبير وأن تكون الأسعار محددة وموحدة.



وأوضح أن هذه الفكرة تمكن المساهم من معرفة الأسعار في الجمعية الخاصة به ومقارنتها والتأكد من الأسعار حتى وهو في منزله، مشيرا إلى أنه في حال تطبيق الفكرة فإنه سيتم إلزام الجمعيات التعاونية بتعبئة الأسعار الخاصة به عبر «سهل».



وقال إنه لن يكون هناك تفاوت بالأسعار في هذه الحالة، حيث ستكون الأسعار شبه مؤكدة، حيث إن هذه الفكرة تأتي انطلاقا من المسؤولية المجتمعية لاتحاد الجمعيات وحرصا على المواطنين المساهمين في الجمعيات التعاونية.



ولفت إلى أنه في هذه الحالة حتى الجهات الخاصة سواء كانوا مراقبين للأسعار بالاتحاد أو بالجمعيات أو حتى مفتشي الشؤون بإمكانهم رصد الأسعار ومتابعة أي جمعية وإمكانية التأكد من عدم رفع الأسعار بها.



وأكد أن هناك العديد من الأفكار والاقتراحات الأخرى التي تصب في صالح المواطنين سيتم تقديمها للجهات المختصة ليتم تطبيقها على أرض الواقع خدمة لهم وحرصا على توفير أفضل الأسعار والخدمات للمساهمين بشكل خاص والمواطنين بشكل عام.



وفيما يخص قرار وزير التجارة والصناعة محمد العيبان الخاص بمنع تجزئة الخضار والفواكه في الجمعيات التعاونية، أوضح الملا انه كان هناك اجتماع ضم مسؤولين من التجارة والشؤون والاتحاد لتدارس مثل هذه الاقتراحات التي ندعمها وندعو من الجميع الى تطبيقها والالتزام بالقرارات الصادرة.