أعلن القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت د.فاضل عباس عزيز أنه قد تم قبول 26 طالبا وطالبة في كليات الجامعة من غير الكويتيين خريجي المرحلة الثانوية من مختلف الجنسيات والذين يسمح لهم بالالتحاق بالجامعة ضمن الفئات المحددة لهم.



كما أشارد. فاضل عباس عزيز إلى أن قبول الطلبة غير الكويتيين قد تم وفقا لترتيب رغباتهم في ضوء الأعداد المحددة لهم في كل كلية وفقا لقرار مجلس الجامعة، مع الأخذ بعين الاعتبار الحدود الدنيا لقبول الطلبة الكويتيين في الكليات المختلفة وسياسة القبول للعام الجامعي 2024/2023 التي تنص على أنه «يشترط لقبول أي طالب غير كويتي في أي من تخصصات الجامعة ألا تقل نسبته في شهادة الثانوية أو معدله المكافئ عن أدنى نسبة للطلبة الكويتيين المقبولين في نفس التخصص».



وأضاف بأنه سيتم إرسال رسائل قصيرة عبر الهواتف النقالة إلى جميع الطلبة المقبولين محددا فيها الكلية التي تم قبول الطالب فيها وموعد اعتماد القبول، مبينا أنه يمكن لجميع الطلبة الذين قاموا بتقديم طلبات التحاق معرفة نتيجة قبولهم من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني المشار إليه أعلاه.



وختم القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل د.فاضل عباس عزيز تصريحه بتهنئة الطلبة المقبولين وذويهم على قبولهم في الجامعة، متمنيا للطلبة مسيرة دراسية موفقة.



وفيما يلي أسماء المقبولين:



الزهراء حمود جابر عيسى-0865



أمل فائل عبدالله سعيد-1346



أميرة زبن عايش الحربي-0411



جنى أيمن عبد الحي ظاهر-1811



ريتاج صباح حمود المطيري-0314



ريم عايد داموك الرشيدى-0862



ريماس شاهر شخير نزال-0863



زمزم محمد محمد إبراهيم-0497



زهرة غلام رضا أبوالحسن على يوسفي-1004



سندس عجيل فرحان دحام خليف-0496



شهد ماجد زبن ثوينى-0861



شوق خليفة كامل سالم-0321



شوق دباس ردن الحربي-0856



صبيحة خصيف فاضل البلوشية-1006



عبدالرحمن مشعل عبدالرزاق المرزوق-0361



عبدالله سمير يوسف-1831



غادة بدر صيوان بدر-0314



غصون أحمد محمد العنزى-0421



مروة مصطفى نبيل علي قطان-1822



مريم يحيى عماش الهاجري-0494



مها اسحق بخيت بخارى-0914



مها أنور حجازي-0914



نجلاء فالح مبرك العازمي-0941



نرجس محمد كامل سالم-1006



نور حسان عبدالسلام-1821



هديل عبداللطيف عايد فزاع-1811