أعلن القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت د.فاضل عباس عزيز أنه قد تم قبول 26 طالبا وطالبة في كليات الجامعة من غير الكويتيين خريجي المرحلة الثانوية من مختلف الجنسيات والذين يسمح لهم بالالتحاق بالجامعة ضمن الفئات المحددة لهم.
كما أشارد. فاضل عباس عزيز إلى أن قبول الطلبة غير الكويتيين قد تم وفقا لترتيب رغباتهم في ضوء الأعداد المحددة لهم في كل كلية وفقا لقرار مجلس الجامعة، مع الأخذ بعين الاعتبار الحدود الدنيا لقبول الطلبة الكويتيين في الكليات المختلفة وسياسة القبول للعام الجامعي 2024/2023 التي تنص على أنه «يشترط لقبول أي طالب غير كويتي في أي من تخصصات الجامعة ألا تقل نسبته في شهادة الثانوية أو معدله المكافئ عن أدنى نسبة للطلبة الكويتيين المقبولين في نفس التخصص».
وأضاف بأنه سيتم إرسال رسائل قصيرة عبر الهواتف النقالة إلى جميع الطلبة المقبولين محددا فيها الكلية التي تم قبول الطالب فيها وموعد اعتماد القبول، مبينا أنه يمكن لجميع الطلبة الذين قاموا بتقديم طلبات التحاق معرفة نتيجة قبولهم من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني المشار إليه أعلاه.
وختم القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل د.فاضل عباس عزيز تصريحه بتهنئة الطلبة المقبولين وذويهم على قبولهم في الجامعة، متمنيا للطلبة مسيرة دراسية موفقة.
وفيما يلي أسماء المقبولين:
الزهراء حمود جابر عيسى-0865
أمل فائل عبدالله سعيد-1346
أميرة زبن عايش الحربي-0411
جنى أيمن عبد الحي ظاهر-1811
ريتاج صباح حمود المطيري-0314
ريم عايد داموك الرشيدى-0862
ريماس شاهر شخير نزال-0863
زمزم محمد محمد إبراهيم-0497
زهرة غلام رضا أبوالحسن على يوسفي-1004
سندس عجيل فرحان دحام خليف-0496
شهد ماجد زبن ثوينى-0861
شوق خليفة كامل سالم-0321
شوق دباس ردن الحربي-0856
صبيحة خصيف فاضل البلوشية-1006
عبدالرحمن مشعل عبدالرزاق المرزوق-0361
عبدالله سمير يوسف-1831
غادة بدر صيوان بدر-0314
غصون أحمد محمد العنزى-0421
مروة مصطفى نبيل علي قطان-1822
مريم يحيى عماش الهاجري-0494
مها اسحق بخيت بخارى-0914
مها أنور حجازي-0914
نجلاء فالح مبرك العازمي-0941
نرجس محمد كامل سالم-1006
نور حسان عبدالسلام-1821
هديل عبداللطيف عايد فزاع-1811