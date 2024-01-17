

القاهرة - هناء السيد



انطلقت امس أعمال الاجتماع الـ 13 للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية برئاسة السعودية ومشاركة الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن بينها الكويت.



وقال مدير «إدارة التكامل الاقتصادي» في جامعة الدول العربية د.بهجت أبوالنصر في كلمته الافتتاحية انه سيتم خلال الاجتماع الذي يعقد على مدى 3 أيام استكمال مراجعة الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية للسلع العربية بناء على ملاحظات ومرئيات الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.



وأضاف ان هذا الموضوع يعد «بندا دائما» على جدول أعمال اجتماعات اللجنة الفنية لحين الانتهاء من مراجعة الأحكام بشكل نهائي، مبينا أنه «تم الانتهاء من مراجعة حوالي 90% من الأحكام العامة وستتم مناقشة البنود المتبقية تمهيدا لرفعها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر في اعتمادها».



وأشار أبوالنصر إلى أن مصر والسعودية ستعرضان خلال الاجتماع تجربتهما العملية حول «المصدر المعتمد»، وذلك من منطلق تبادل المعلومات وتشارك أفضل الممارسات العملية بين الدول العربية لتعزيز الاستفادة من تلك التجارب والتعرف عن قرب على نظام «المصدر المعتمد» والمميزات العائدة على الدول في حال تطبيقه وبما ينعكس بشكل جلي على تيسير حركة التجارة بين الدول العربية.



وأوضح أن «المصدر المعتمد» هو نظام يمنح المصدرين المتوافر لديهم الاشتراطات المنصوص عليها بالإجراءات التنفيذية بأن يقوموا بالاستعاضة عن إصدار شهادات المنشأ في إطار الاتفاقيات التجارية التفضيلية أو بالفاتورة التجارية أو أي مستند تجاري آخر مع تدوين عبارة متفق عليها تثبت منشأ البضائع التفضيلي ومنح هذا المصدر رقما بأكواد خاصة بحيث يكون لكل مصدر معتمد رقم خاص به ويعامل المستند التجاري المدون به العبارة ورقم المصدر المعتمد كوثيقة إثبات منشأ.



وتشارك الكويت في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه نائب المدير العام لـ «الهيئة العامة للصناعة» شملان الجحيدلي، ويضم كلا من مدير «إدارة التنمية والدعم الصناعي» بالهيئة د.عبدالله الهاجري ومدير «إدارة جمارك الشحن الجوي» بالإدارة العامة للجمارك مطلق العنزي.