بدأت بلدية البندقية في إيطاليا ببيع تذاكر دخول بخمسة يورو، وهي ضريبة ستطبق في الربيع والصيف على السياح القادمين ليوم واحد إلى المدينة التي تعاني مساوئ موجات السياحة الجماعية.

على مدى 29 يوما في الفترة الممتدة بين 25 أبريل و14 يوليو التي تسجل أكبر عدد من الزوار، سيتوجب على السياح اليوميين شراء تذكرة للدخول إلى المدينة القديمة بين الساعة الثامنة والنصف صباحا والرابعة من بعد الظهر.

مع ذلك ستكون هناك الكثير من الاستثناءات، لا سيما للذين تقل أعمارهم عن 14 عاما والطلاب وعناصر قوات الأمن، ولم يوضع حد أقصى لعدد الزوار في إطار هذا البرنامج الذي أقر العام الماضي. ويكمن الهدف الرئيسي من هذا الإجراء الذي أعلنته البلدية في سبتمبر، في ثني الزائرين الوافدين ليوم واحد عن المساهمة في ازدحام المدينة المشهورة في كل أنحاء العالم بأعمالها الفنية وجسورها وقنواتها.

وقال رئيس بلدية البندقية لويجي برونيارو في نوفمبر «البندقية هي المدينة الأولى في العالم التي تطبق هذا النظام، والذي يمكن أن يكون بمثابة مثال للمدن الهشة الأخرى.. التي تحتاج للحماية».



وأضاف أنها «ليست ثورة، بل هي الخطوة الأولى في تنظيم وصول الزوار الذين يأتون نهارا ليوم واحد». وأوضح أنها «تجربة تهدف إلى تحسين نوعية الحياة في المدينة لمن يعيشون ويعملون فيها».

وكانت البندقية قد أفلتت بصعوبة في منتصف سبتمبر من إدراجها ضمن قائمة «اليونسكو» للتراث العالمي المهدد بالخطر، مع أن خبراء المنظمة أوصوا في نهاية يوليو بتصنيفها كذلك، معتبرين أن الإجراءات التي اتخذتها إيطاليا حتى الآن «غير كافية» لمكافحة تدهور الموقع.