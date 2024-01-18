تلقى سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، أعرب فيه عن خالص تهانيه بمناسبة صدور الأمر الأميري بتعيين سموه رئيسا لمجلس الوزراء وتشكيل الوزارة الجديدة وتمنياته له بكل التوفيق والسداد في خدمة الكويت ومواصلة مسيرة تقدمها وازدهارها.



وعبر سمو رئيس مجلس الوزراء عن خالص شكره وتقديره لملك مملكة البحرين الشقيقة على مشاعره الأخوية الطيبة التي تعكس عمق الروابط الكبيرة والعلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيا له دوام الصحة وموفور العافية.