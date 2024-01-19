أسماء الله على «الواتساب»نرى كثيرا من المجموعات يكتبون أسماءهم في الواتساب بـ: سبحان الله وبحمده، أو لا إله إلا الله، أو الله أكبر.. هل في هذا إساءة لله تعالى؟



٭ إن التسمي بجمل وألفاظ هي في الأصل أذكار وأدعية وإن كان لا يقصد منها حقيقة التسمية، لكن الأفضل تركها، حفاظا على خصوصيتها وليس موردها في التسمي وإنما في الدعاء، ولأنها لم ترد في التسمية وهذا ليس من الحكمة، كما ان التسمي بهذه الأذكار القدسية قد يعرضها للامتهان عند المخاطبة وهذا مما لا ينبغي.



فأنصح بتركها، وعدم جعلها حالة من حالات الواتساب تعبر عن حال الشخص وأن يعيش معها، لا على انها اسمه والله أعلم.



انتهاء الصلاحية



جاري يبيع بالسرداب حلويات وعصائر وما شابه ذلك، وأنا أخشى أن يبيع أشياء منتهية الصلاحية فهل أبلغ الدولة عليه؟



٭ الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد: الأصل في المسلم حسن الظن بإخوانه، ومجرد خشيتك أن يبيع أشياء منتهية لا يبيح لك التعرض له بالتجسس أو التبليغ عنه من غير بينة، أما إذا غلب على ظنك أو تيقنت أنه يبيع شيئا منتهيا أو مخالفا لقوانين البلد فإنه يصبح واجبا شرعيا ان تقوم بنصحه أولا فإن لم ينفع النصح فعليك أن تبلغ عنه الدولة حتى تزجره عن فعلته وتمنعه من الإضرار بالناس، لأن عملك هذا يكون من باب إنكار المنكر وفق القدرة، ولا يجوز لك أن تسكت عنه لأن في عمله ضررا على الناس والضرر يزال، والله أعلم.



الزواج من طليقة الأب



هل يحل للرجل أن يتزوج من طليقة أبيه؟



٭ لا يجوز للرجل أن يتزوج من طليقة أبيه، لأن زوجة الأب أو الجد وإن علا من المحرمات المؤبدات بسبب المصاهرة، وبمجرد عقد الأب عليها عقدا صحيحا تصبح محرمة على فرعه، وإن لم يدخل بها، لقوله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف) سورة النساء: 22. ومعنى (إلا ما قد سلف) أي قبل نزول الآية فإنه معفي عنه وأما بعد نزول الحكم فلا يصح النكاح في الأصل، والله أعلم.



ميراث الزوجة الكتابية



توفي عن زوجة غير مسلمة وترك أولادا، فهل ترث هذه الزوجة الكتابية من تركة زوجها؟



٭ اختلاف الدين من موانع الإرث، وعليه، فالزوجة الكتابية لا ترث من زوجها، قال صلى الله عليه وسلم: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم».



وهذا مذهب الأئمة الأربعة رضي الله عنهم، والحمد لله.