قدم النائب بدر نشمي اقتراحا برغبة جاء كما يلي: تُعد مهنة اختصاصي وفني الأشعة من أهم المهن التشخيصية والعلاجية دائمة التطور في المنظومة الصحية، حيث إن تشخيص 70% إلى 77% من الأمراض المزمنة والحادة يكون عبر استخدام الأشعة بمختلف انواعها، مما يلزم على الاختصاصي والفني مواكبة التطورات المستمرة ومتابعة التدريب الفني والمهني والاطلاع الاكاديمي في مجال الأشعة التشخيصية.



ولما كانت هذه المهنة هي جزء مهم من مجموعة المهن الطبية المساندة التي تلعب دورا أساسيا في المنظومة الصحية لما تحويه هذه المهنة من مخاطر وضغوط في العمل ومشقة وتعرض مستمر للاشعاعات الضارة بالاضافة الى ما وصلت اليه من تقدم علمي ومهني ملموس جعلها في مقدمة العملية الطبية والتشخيصية والعلاجية، أصبح الاهتمام بهذه المهنة طلبا أساسيا لتحقيق خدمات طبية ذات كفاءة عالية للمواطنين والمقيمين في دولة الكويت.



ولتشجيع واستقطاب أبنائنا الطلبة والطالبات للعمل في هذا التخصص الذي مازال يشكل بيئة طاردة للعمل به ولضعف الإقبال على هذا التخصص رغم وجود أحدث الوسائل الطبية ووجود تخصص بكالوريوس تكنولوجيا الاشعة بجامعة الكويت منذ أكثر من ثلاثين عاما، ونظرا للاسباب التي ادت الى قصور في الهيكل التنظيمي والاداري للعاملين في مهنة الاشعة وعدم وضع هياكل تنظيمية اسوة بالصيادلة والتمريض والعلاج الطبيعي وغيرها من المهن الطبية والطبية المساعدة.



لذا فإنني اتقدم بالاقتراح برغبة التالي:



- تعديل المسميات والمدد البينية لشغل المسمى الوظيفي لاختصاصيي وفنيي الاشعة ومراعاة الكوادر المالية المشمولة بطرح بعض البدلات الجديدة مثل: (بدل التخصص - بدل التخصص النادر - بدل السكن) وزيادة بدل الخفارة.



- اضافة شروط لجميع شرائح السلم الوظيفي مثل برنامج الزمالة الكويتية للاشعة والتصوير الطبي والبرامج التدريبية المهنية واحتسابها نظير سنوات الخدمة.



- بدء السلم الوظيفي في مسمى ممارس تصوير طبي (غير طبيب) وتسكين الموظف في هذا المسمى بما يعادل ممارس أشعة في السلم الوظيفي المعمول به في السابق.



- جواز الجمع بين العمل الحكومي والخاص بعد تسكين الموظف لمسمى أخصائي أول تصوير طبي (للحاصلين على الزمالة فقط).



- الغاء المسمى الوظيفي السابق (رئيس اختصاصي الاشعة) وتوزيع كادره على مسمى ممارس تطوير طبي.



- شرط الزمالة الاكلينيكية للاخصائي اول والاستشاري للذين لم يحصلوا عليها في التدرجات السابقة.



على أن تكون شروط التدرج في السلم الوظيفي الجديد كالتالي:



- ممارس تصوير طبي (حاصل على بكالوريوس تكنولوجيا الاشعة التشخيصية).



- اخصائي مبتدئ تصوير طبي (سنة امتياز + 4 سنوات مدة خدمة بينية) او (سنة امتياز + زمالة اكلينيكية).



- اخصائي تصوير طبي (3 سنوات خدمة بينية + برنامج تدريبي مهني لمدة سنتين) او (سنة خدمة بينية + زمالة اكلينيكية).



- اختصاصي اول تصوير طبي (3 سنوات خدمة بينية+ برنامج تدريبي مهني لمدة سنة) او (4 سنوات خدمة بينية) او (زمالة اكلينيكية).



- استشاري تصوير طبي (3 سنوات خدمة بينية + برنامج تدريبي مهني لمدة سنة) او (4 سنوات خدمة بينية) او (زمالة اكلينيكية).