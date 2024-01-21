قدم النائبان د.عادل المدخي وشعيب شعبان اقتراحا برغبة جاء كما يلي: نظرا للظلم الواقع على حملة الشهادات الجامعية، ومن باب إنصافهم حتى لا تضيع سنوات الدراسة بلا فائدة مرجوة، ولما لذلك من تأثير ايجابي عليهم، وتحفيزا لهم للتطوع بالجيش الكويتي وخدمة الوطن في المجال العسكري. لذا، فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة التالي: إلغاء القرار الوزاري رقم 35 لسنة 2019 والعودة الى القرار السابق بحيث يكون: يلتحق المتطوعون الحاصلون على شهادة جامعية صادرة من جامعة الكويت او من الجامعات المعتمدة من الدولة بمدرسة ضباط الصف ويعينون برتبة وكيل اول.