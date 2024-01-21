آلاء خليفة

في إنجاز علمي جديد وفريد من نوعه على مستوى دول الخليج العربي، تمكن فريق بحثي من مركز العلوم الطبية في جامعة الكويت ووزارة الصحة، ممثلة بمركز صباح الأحمد لأمراض القلب، بتطوير أول خوارزمية ذكاء اصطناعي أولية للتنبؤ بالمضاعفات التي قد تصيب مرضى الشريان التاجي الحاد خلال 30 يوما من عملية القسطرة في الكويت.



وقام الفريق المكون من الأستاذ المساعد بقسم علم الأوبئة والإحصاء الحيوي بكلية الصحة العامة د.محمد الخميس، وأستاذ أمراض القلب بكلية الطب أ.د.محمد زبيد، ورئيس قسم أمراض القلب بمركز صباح الأحمد لأمراض القلب بالمستشفى الأميري د.محمد الجارالله، بتطوير نموذج خوارزمية الذكاء الاصطناعي الأولية للتنبؤ بأي مضاعفات قد تصيب مرضى الشريان التاجي الحاد بعد إجرائهم لعملية القسطرة خلال 30 يوما من تسجيل خروجهم من مستشفيات الكويت بدقة تصل إلى 80%.



وتكمن أهمية هذا البحث العلمي من خلال تعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي، في تحسين ومساعدة أداء أطباء وجراحي القلب والمنظومة الصحية في مكافحة أمراض القلب وتقليل ضحاياه، خاصة أنه يعتبر المسبب الأول للوفيات على مستوى العالم.



جدير بالذكر أن البحث قد تم نشره في الدورية العلمية المرموقة Nature Scientific Report والتي تصنف في نطاق Q1 على مستوى الدوريات ذات التخصصات العلمية المتعددة والمدمجة.



للاطلاع على الدراسة، يرجى زيارة الرابط أو مسح رمز الاستجابة السريعة: