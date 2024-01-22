قدم النائب بدر نشمي اقتراحا برغبة جاء كما يلي:



لما كانت القطاعات الهندسية بمختلــــف تخصصاتها في الوزارات والمؤسسات الحكومية من القطاعات المهمة التي تلعب دورا كبيرا في تنظيم وتوزيع المعلومات والتنسيق بين مختلف القطاعات وتنفيذ العديد من المشروعات ومتابعتها والتحكم فيها من خلال مجموعة من البرامج والتطبيقات التي تستخدم قواعد البيانات والشبكات التي يستخدمها القطاع الهندسي في مختلف الجهات، وتعتبر الوظائف في هذا القطاع المهم من الوظائف الحساسة التي تتعلق بنظام سرية المعلومات كونها تملك ارشيفا لمختلف المخططات الهندسية والعديد من الوثائق والبيانات والمعلومات بعضها ذو طابع أمني قد يمس بالأمن الوطني، ووجود موظفين غير كويتيين في تلك الوظائف قد يعرض الدولة لخطر تسريب معلومات وإحصائيات وتقارير قد تستغل من قبل جهات خارجية لأهداف امنية او اقتصادية او سياسية او غيرها.



ونظـــرا للتوجــــه الحكومي لسياسة الاحلال والتكويت وتوطين العمالة بزيادة نسبة الموظفين من الشباب الكويتي الذين مازالوا في قائمة الانتظار لتعيينهم، ولما تقتضيه المصلحة الوطنية ولتلاشي حدوث ثغرات امنية ولمنع خرق قواعد وأسس العمل الامني في تلك الجهات.



لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: تكويت جميع التخصصات الهندسية في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية بنسبة 100%.