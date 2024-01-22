

أسامة أبوالسعود



اتباعاً لسنة النبي الكريم ، دعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كل أئمتها لإقامة صلاة الاستسقاء يوم السبت المقبل الساعة 10:30 صباحا في 109 مساجد من مساجد البلاد.



وأوضح وكيل وزارة الأوقاف المساعد لقطاع المساجد م.بدر العتيبي في تعميم وجهه إلى مديري إدارات المساجد في المحافظات «عملاً بالسنة المطهرة يرجی إقامة صلاة الاستسقاء يوم السبت الساعة 10:30 صباحا، في المساجد المحددة لكل محافظة مع ضرورة دعوة الأئمة والخطباء جمهور المصلين للتوجه إلى تلك المساجد لأداء الصلاة فيها، وموعظتهم وأمرهم بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله تعالى».



