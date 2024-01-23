القاهرة ـ هناء السيد



انطلقت امس أعمال الاجتماع الـ 13 للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية برئاسة السعودية ومشاركة الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن بينها الكويت. وقال مدير «إدارة التكامل الاقتصادي» في جامعة الدول العربية د.بهجت أبوالنصر في كلمته الافتتاحية انه سيتم خلال الاجتماع الذي يعقد على مدى 3 أيام استكمال مراجعة الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية للسلع العربية بناء على ملاحظات ومرئيات الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وأضاف ان هذا الموضوع يعد «بندا دائما» على جدول أعمال اجتماعات اللجنة الفنية لحين الانتهاء من مراجعة الأحكام بشكل نهائي، مبينا أنه «تم الانتهاء من مراجعة نحو 90% من الأحكام العامة وستتم مناقشة البنود المتبقية تمهيدا لرفعها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر في اعتمادها».