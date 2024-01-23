اعتمد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني قبول 517 طالبا وطالبة في خطة شواغر البعثات الداخلية.



وقال الأمين العام للأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة بالتكليف عادل البدر في بيان صحافي إنه تم اعتماد قبول 517 طالبا وطالبة في خطة الشواغر للبعثات الداخلية لبرامج البكالوريوس والدبلوم لوزارة التعليم العالي للفصل الدراسي الثاني 2023/2024 للحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها.



ولفت البدر إلى أهمية مراجعة الطلبة والطالبات المقبولين في خطة البعثات الداخلية للجامعات والكليات التي تم قبولهم فيها حسب المواعيد المعلنة لديهم لاستكمال إجراءات القبول والتسجيل وتسليم شهادة الثانوية الأصلية. وأكد ضرورة الالتزام بلائحة البعثات الداخلية لتسهيل مسيرتهم الدراسية خلال البعثة، داعيا المولى عز وجل لهم التوفيق والنجاح في حياتهم الأكاديمية للمشاركة في دفع عجلة التنمية والتطور.



وذكر أنه للاطلاع على اسماء المقبولين يمكن الدخول على موقع الأمانة عبر الرابط التالي www.puc.edu.kw.



















