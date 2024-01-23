قدم النائب أسامة الشاهين اقتراحا برغبة جاء بما يلي: اهتمت دولة الكويت بتعليم الكبار ومحو الأمية، لذلك أنشأت مراكز لها في جميع المناطق التعليمية والتابعة لوزارة التربية.



ويتولى رئاسة أقسام تعليم الكبار ومحو الأمية معلمون تمت ترقيتهم لرؤساء أقسام في تخصصاتهم التعليمية ومن ثم رؤساء أقسام تعليم الكبار ومحو الأمية.



وقد سُحب التوصيف الوظيفي عن رؤساء أقسام تعليم الكبار ومحو الأمية، وبذلك لا يُصرف كادر وظيفي لهم أسوة بمراقبي المراحل التعليمية وكذلك رؤساء الأقسام بالتعليم الخاص والذين تدرجوا بنفس الوظائف التي تدرج بها رؤساء الأقسام لمراكز تعليم الكبار ومحو الأمية.



لذا، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: «مساواة رؤساء أقسام تعليم الكبار ومحو الأمية بمراقبي المراحل التعليمية بالمناطق التعليمية، وبرؤساء الأقسام بالإدارة العامة للتعليم الخاص بشأن منحهم الكادر المالي».