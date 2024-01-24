عقد وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الكـويـتـية الخـامسة أمس الثلاثاء عددا من اللقاءات الرسمية مع كبار المسؤولين في سلوفينيا بهدف توسيع آفاق التعاون الثنائي بين الجانبين في مختلف المجالات وتعزيز الحوار والتفاهم بين برلماني البلدين.



ويضم الوفد الكويتي الذي يترأسه عضو مجلس الأمة النائب أسامة الزيد كلا من النواب شعيب شعبان وحمد العليان وعبدالوهاب العيسى.



ومن المقرر أن يجري الوفد سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين في البرلمان والحكومة في سلوفينيا، أبرزها الاجتماع مع رئيسة البرلمان السلوفيني أورشكا كلاكوشار ووزيرة الدولة للشؤون الخارجية سانيا شتيغليك، إضافة إلى لقاءين منفصلين مع رئيسة اللجنة الاقتصادية في البرلمان السلوفيني يوجنا مورسيش ورئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان السلوفيني بيدراغ ياكوفيتش.



وتأتي زيارة وفد مجلس الأمة إلى سلوفينيا وهي الرابعة من نوعها في إطار تعزيز العلاقات القائمة بين البرلمانيين الكويتيين ونظرائهم في سلوفينيا ما يمثل فرصة لتبادل الآراء حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأبرزها تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وبخاصة ما يتعلق باستمرار عدوان الاحتلال الاسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة وضرورة وقف هذا العدوان وإنهاء محنة الفلسطينيين ومعاناتهم من الاحتلال والقتل والتشريد وقطع المساعدات الإنسانية.



وتكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة فيما يتعلق بالمواضيع المدرجة على جدول أعمالها وتوقيتها.



وكان الوفد الكويتي وصل إلى مطار ليوبليانا الدولي الأحد الماضي وكان في استقباله سفير الكويت غير المقيم لدى سلوفينيا طلال الفصام، إضافة إلى عدد من كوادر السفارة الكويتية في فيينا وممثلين عن البرلمان السلوفيني.



ومن المقرر أن يتوجه الوفد عقب ختام زيارته لسلوفينيا إلى العاصمة النمساوية فيينا اليوم وذلك في زيارة رسمية تستمر يومين يلتقي خلالها كبار المسؤولين في الحكومة والبرلمان بهدف تعزيز العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين في الكويت والنمسا وتكثيف علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين منذ أكثر من ستة عقود من الزمن.