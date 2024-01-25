أعلن رئيس لجنة التحقيق في توزيع القسائم الصناعية والخدمية والحرفية النائب عبدالله المضف انتهاء اللجنة من إعداد تقريرها بشأن التحقيق في توزيع القسائم. وأضاف المضف في تصريح صحافي أنه قد تم رفع التقرير لمجلس الأمة، مشيرا إلى أن اللجنة تقدمت برسالة واردة بتكليف لجنة الاولويات البرلمانية تحديد موعد لمناقشة التقرير وما تضمنه من نتائج وتوصيات في جلسة علنية خلال الفترة القادمة.



وأكد المضف أن لجنة التحقيق لم تأل جهدا في إنجاز التقرير على أكمل وجه، وملتزمة بالدور الرقابي المنوط بنواب الأمة، موضحا أنها عقدت سلسلة من الاجتماعات استمعت فيها لإفادات أكثر من 97 شخصية ذات علاقة.



وتقدم المضف بالشكر الجزيل إلى مقرر وأعضاء اللجنة على جهودهم الكبيرة وحضورهم الدائم لاجتماعات لإعداد تقرير فني متكامل وواف في موضوع التحقيق، موجها التحية للمكتب الفني للجنة التحقيق، مثمنا دورهم الايجابي لإنجاح مهمة اللجنة.