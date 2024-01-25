

يعقوب العوضي



يلتقي منتخبنا الوطني لكرة اليد مع المنتخب البحريني في الـ 4.00 مساء اليوم على صالة مدينة خليفة الرياضية في مملكة البحرين، وذلك في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع للبطولة الآسيوية الـ 21 لكرة اليد (تصفيات كأس العالم 2025 كرواتيا والدنمارك والنرويج).



ونجح الأزرق في التأهل الى بطولة كأس العالم، إلا أن الحظ جانبه في مواجهة المنتخب القطري أول من أمس في الدور نصف نهائي والتي خسرها بنتيجة 33 -26.



وفي مواجهة اليوم، فإن الجهاز الفني بقيادة المدرب سعيد حجازي يسعى إلى حصد الميدالية البرونزية رغم قوة المنافس مستضيف البطولة وحامل اللقب.



ولدى حجازي العناصر القادرة على ترجمة أسلوبه وخططه على أرضية الملعب، ومنهم حارس المرمى عبدالعزيز الظفيري المتألق إلى جانب عبدالله الخميس صانع الألعاب وفواز عبدالهادي القوة الضاربة وعبدالعزيز سالمين فضلا عن الجناح الطائر صالح الموسوي وملك الرواق الأيسر عبدالعزيز الشمري، ولاعب الخط الخلفي فواز الشمري وحيدر دشتي.



ويعتمد الأزرق على الدفاع 6-0 في معظم الأحيان ولكن يتغير حسب مجريات اللعب، وقد يبدأ مدربنا المواجهة بطريقة أخرى حسب ما يراه مناسبا.



ودون شك أعد منتخبنا العدة للمواجهة المنتظرة، حيث انتهت المواجهة الأخيرة بين المنتخبين بالتعادل 28-28 مع أفضلية بسيطة للأزرق هجوميا، ويجب التركيز على الشق الدفاعي، وعدم استقبال الأهداف بسهولة.