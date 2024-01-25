

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن نمو شبكة وجهاتها في إندونيسيا، وذلك من خلال تدشين رحلاتها الجوية المباشرة إلى مطار كوالانامور الدولي في مدينة ميدان ابتداء من الإثنين 15 الجاري، وتشغل الناقلة الوطنية القطرية 3 رحلات أسبوعيا إلى وجهتها الثالثة في إندونيسيا، لتسهم في إتاحة المزيد من خيارات السفر إلى إندونيسيا مع أكثر من 40 رحلة أسبوعيا إلى جاكرتا وبالي.



وقد مثل قطر في حفل التدشين وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية د.حمد بن عبدالعزيز الكواري، والذي نظمته الناقلة القطرية الحائزة العديد من الجوائز العالمية بالتعاون مع اللجنة الوطنية للأعوام الثقافية، وذلك تزامنا مع اختتام العام الثقافي قطر- إندونيسيا 2023.



وكان على متن الرحلة الافتتاحية للناقلة القطرية رقم QR966 عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات، وفور وصولها إلى مطار كوالانامو الدولي، تم استقبال الرحلة الافتتاحية بأقواس المياه الترحيبية بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من دولة إندونيسيا.



وفي هذا السياق، قال د.حمد الكواري: «تميز العام الثقافي قطر - إندونيسيا 2023 بالنجاح الباهر وكان له دور فعال في تعزيز الروابط بين دولة قطر وجمهورية إندونيسيا. وبفضل روح التعاون الدائمة بين بلدينا بتوجيهات القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، أصبح بإمكان المواطنين القطريين والإندونيسيين فتح آفاق جديدة ومتنوعة في كلا البلدين».



من جانبه، قال م.بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: «تفخر الخطوط الجوية القطرية بنمو شبكة وجهاتها العالمية من خلال تدشين الرحلات الجوية المباشرة إلى مدينة ميدان. إن رؤيتنا تتجسد بتوحيد العالم معا وتقديم تجارب سفر عالمية المستوى. كما نتطلع إلى تقديم خيارات سفر متعددة للمسافرين من إندونيسيا إلى مختلف الوجهات العالمية عبر مطار حمد الدولي». وقال مروان قليلات، نائب الرئيس الأول للأقاليم الشرقية في الخطوط الجوية القطرية: «يسرنا أن نرحب بمدينة ميدان، الوجهة الثالثة في إندونيسيا ضمن شبكة وجهات الخطوط الجوية القطرية المتنامية التي تضم أكثر من 170 مدينة حول العالم. ويؤكد هذا التدشين التزام الخطوط الجوية القطرية الراسخ تجاه سوق السفر في إندونيسيا وتقديم تجربة سفر لا تضاهى إلى المسافرين من إندونيسيا الذين بات بإمكانهم مواصلة رحلاتهم إلى مختلف أنحاء العالم».



وقال أحمد رفاعي، رئيس شركة بي تي أنغكاسا بورا 2، المشغل لمطار كوالنامو الدولي: «إن تدشين الرحلات الجوية المباشرة ما بين الدوحة وميدان يعد إنجازا عظيما لمطار كوالنامو الدولي. يسعدنا إضافة الخطوط الجوية القطرية، إحدى أفضل شركات الطيران في العالم، لمدينة ميدان إلى شبكة وجهاتها المتنامية».