

أكدت استشاري الأمراض الباطنية وأمراض الدم الإكلينيكي في مستشفى جابر الأحمد د.هدى الصحاف حرص المستشفى على طرح أحدث ما توصل إليه العلم في مجالات علاج الأمراض الباطنية وتخصصاتها وفق أحدث البروتوكولات العالمية.



وقالت الصحاف، في كلمتها خلال افتتاح المؤتمر العلمي السنوي الأول لمستشفى جابر الأحمد، ان المؤتمر الذي يقام على مدى يومين بمشاركة عدد من الخبراء يسلط الضوء على أحدث التطورات الطبية في الأمراض الباطنية وتخصصاتها التي من شأنها الارتقاء بالمنظومة الطبية بما يصب في خدمة الكويت وأهلها.



وأضافت ان المؤتمر تتخلله 11 ورشة عمل تتناول الجوانب الإكلينيكية العملية لمساعدة الطبيب في ممارسة عمله وصقل المهارات من خلال المناقشة المباشرة من الخبراء، معتبرة المؤتمر تتويجا للتفاني والخبرة والالتزام المشترك بالنهوض بحدود الطب الباطني ومن شأنه المساعدة في التغلب على تحديات الطب الباطني.



ولفتت إلى أهمية المؤتمر لما يمثله من دور في التوعية الطبية بمستجدات أمراض الباطنة وما يحمله من توعية لفريق العمل الطبي، إضافة إلى توعية المريض بطرق العلاج والوقاية من الأمراض.



وأوضحت أن المؤتمر الذي يناقش مستجدات الطب الباطني يهدف إلى تبادل الخبرات من خلال عقد جلسات علمية ومحاضرات طبية حول أهمية العلاج المبكر وأهمية التشخيص لتحديد العلاج ودورهما في تقليل الإصابة بالأمراض، علاوة على مناقشة أحدث التطورات في علاج الأمراض الباطنية واستعراض آراء عدد من الاستشاريين لرفع الوعي لدى الممارسين الصحيين.



وذكرت الصحاف أن المؤتمر يسلط الضوء على عدد من المحاور حول مختلف الأمراض والتركيز على عرض آخر التطورات بتقنيات وطرق العلاج في أمراض الباطنة، متناولا نموذج الرعاية الشاملة وخطط التحول الصحي للبرامج العلاجية إضافة إلى جمع المختصين في برامج الرعاية للمرضى لتبادل خبراتهم في جميع جوانب خدمات تشخيص المرضى.



وتحدثت عن دور مستشفى جابر في علاج العديد من حالات الأمراض الباطنية من خلال بروتوكولات علاجية عالمية على أعلى مستوى خصوصا أن المستشفى هو الأكبر في الشرق الأوسط ويغطي كل الأمراض الباطنية والجراحة وأغلب التخصصات وكان له الدور الأبرز خلال جائحة كورونا واستطاع بعدها أن يقدم الخدمات العلاجية لعدد كبير من المرضى.



من جانبه، قال استشاري الغدد الصماء والسكري ورئيس وحدة الغدد الصماء في مستشفى جابر الأحمد د.ثامر العيسى في كلمته إن المؤتمر يضم العديد من التخصصات الطبية تشمل أمراض الجهاز التنفسي والربو والأمراض المزمنة وأمراض السكري والغدد الصماء.



وأضاف العيسى أن السكري من الأمراض المنتشرة في الكويت ويشكل نسبة كبيرة ويعاني منه نحو 25% من المواطنين، إضافة إلى الأمراض المصاحبة له ومضاعفاته وطرق المعالجة، لذا سيشهد المؤتمر محاضرات متخصصة تسلط الضوء على التوصيات الطبية وتحديدا في تخصص الغدد الصماء.



وذكر أن السكري من الأمراض التي تشهد تطورات في العلاج ومؤخرا ظهرت علاجات من الأقراص والإبر التي تستخدم مرة بالأسبوع وهناك طفرة نوعية في العلاجات المستخدمة لتقليل معدلات السكر وأيضا لتقليل معدلات الوزن، لافتا إلى العلاقة الطردية ما بين السمنة وأمراض السكري وإلى أن وزارة الصحة توفر أحدث العلاجات على مستوى العالم.