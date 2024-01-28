أسامة أبوالسعود



أدى جموع المصلين من المواطنين والمقيمين بالبلاد صلاة الاستسقاء بـ 109 مساجد في مختلف مناطق البلاد صباح أمس السبت، وذلك اتباعا لسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.



وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قد أصدرت تعميما لكل أئمتها لإقامة صلاة الاستسقاء في تمام الساعة 10:30 صباحا.



وأوضح وكيل وزارة الأوقاف المساعد لقطاع المساجد م.بدر العتيبي في تعميم وجهه إلى مديري إدارات المساجد بالمحافظات، أنه «عملا بالسنة المطهرة يرجى إقامة صلاة الاستسقاء يوم السبت الموافق 15 رجب 1445هـ - 2024/1/27م الساعة 10:30 صباحا، في المساجد المحددة لكل محافظة مع ضرورة دعوة الأئمة والخطباء جمهور المصلين للتوجه إلى تلك المساجد لأداء الصلاة فيها، وموعظتهم وأمرهم بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله تعالى».