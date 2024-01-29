أعلنت إيران أنها صادرت سفينة أجنبية كانت تهرب وقودا في الخليج، واعتقلت 14 من أفراد طاقمها، حسبما أفادت وسيلة إعلام محلية.



وقالت وكالة «تسنيم» للأنباء شبه الرسمية إن «القوات البحرية التابعة للحرس الثوري صادرت سفينة ترفع علم دولة أوقيانوسيا قبالة سواحل ميناء بوشهر جنوب غرب إيران وكانت تحمل مليوني ليتر من وقود الديزل المهرب».



ويعد سعر هذا الوقود من الأدنى في العالم، مما يجعل تهريبه إلى بلدان أخرى مربحا أكثر.



وأضافت الوكالة أنه «تم إلقاء القبض على 14 من طاقم السفينة، وهم من دولتين آسيويتين»، من دون إضافة مزيد من التفاصيل.



وتعلن القوات الإيرانية بانتظام مصادرة سفن تنقل الوقود بشكل غير قانوني في الخليج.



وصادرت إيران في 12 الجاري ناقلة نفط في خليج عمان، ردا على ما وصفته بـ «سرقة» الولايات المتحدة شحنة كبيرة من النفط الإيراني الخاضع للعقوبات، وذلك على خلفية التوترات الإقليمية المتصاعدة.



وفي سبتمبر2023، صادرت إيران ناقلتي نفط ترفعان علم بنما وتنزانيا، كانتا تحملان أكثر من 1.5 مليون ليتر من الوقود الإيراني، واعتقلت 37 من أفراد طاقم السفينتين، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية.