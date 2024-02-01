عبدالعزيز الفضلي



أعلن مدير المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج د.محمد الشريكة عن انتهاء أعمال اللجنة التوجيهية للمؤتمر التربوي الدولي الرابع المقام من قبل المركز، والتي تكونت من خبراء خليجيين عكفوا على صياغة موضوع المؤتمر وأهدافه ومحاوره.



وأوضح د. الشريكة أنه تم الاتفاق على أن يكون موضوع المؤتمر بعنوان «تحويل التعليم: الفرص والتحديات لتعزيز مستقبل التعليم في دول الخليج»، وأن يعقد في دولة الكويت خلال يومي 5 و6 نوفمبر لعام 2024.



كما أشار د.الشريكة إلى أن الهدف الرئيسي لهذا المؤتمر هو مناقشة مستقبل التعليم في دول الخليج وفقا للتوجهات العالمية بعد قمة الأمم المتحدة لتحويل التعليم 2022، استنادا إلى عدد من المحاور المعتمدة، والتي تضمنت غايات التعليم، ومهنة التدريس، والتحول الرقمي في التعليم، والإنفاق على التعليم وتحسين كفاءة أداء النظام التعليمي.



وأضاف د.الشريكة أن مثل هذه المؤتمرات تهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دول الخليج في الميدان التربوي، مما يعزز من تعاون هذه الدول وتلاحمها، بالإضافة إلى إبراز تجارب هذه الدول في مجال التطوير التربوي، ومناقشة الخيارات المستقبلية لتطوير التعليم ورسم سياساته.



وشدد د.الشريكة على أهمية موضوع المؤتمر ومحاوره والتي تمثل حاجة ملحة في الوقت الحالي، حيث إننا نعيش حالة انتقالية في التعليم بسبب التطورات الكبيرة على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية مدفوعة بالتقدم المتسارع للتكنولوجيا.



وأوضح أن إقامة المؤتمر في دولة الكويت فرصة للميدان التربوي الكويتي للاستفادة من الطروحات التي يقدمها خبراء ذوو أثر كبير على المستوى العالمي في مجال التعليم، كما أكد د. الشريكة أن المؤتمر سيكون فرصة جيدة للمؤسسات الحكومية في دولة الكويت لإظهار جهودها خلال مشاركتها في المعرض المصاحب والذي سيخصص للجهات الحكومية ذات العلاقة.