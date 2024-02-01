أظهرت بيانات رسمية يابانية تراجع صادرات الكويت من النفط الخام إلى اليابان للمرة الثالثة على التوالي بنسبة 27% في ديسمبر الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 5.92 ملايين برميل أي ما يعادل 191 ألف برميل يوميا.



وقالت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير إن الكويت باعتبارها ثالث أكبر مزود للنفط لليابان صدرت في ديسمبر الماضي نسبة 7.2% من إجمالي واردات اليابان من النفط الخام مقارنة بنسبة 8.8% خلال الشهر ذاته من العام الماضي.



وأضافت أن صادرات الكويت من النفط الخام إلى اليابان لعام 2023 بلغت 224 ألف برميل يوميا بزيادة 1.1% عن عام 2022 مستحوذة على نسبة 8.8% من إجمالي واردات النفط الخام الياباني.



وأوضحت الوكالة أن إجمالي واردات اليابان من النفط الخام انخفض للشهر الثاني على التوالي في الشهر الماضي بنسبة 10.2% على أساس سنوي ليصل إلى 2.66 مليون برميل يوميا.



وأشارت إلى أن الشحنات النفطية من منطقة الشرق الأوسط انخفضت بنسبة 2.2% مقارنة بالعام الماضي لتشكل نسبة 91% من إجمالي واردات اليابان من النفط الخام.



ووفقا للبيانات ظلت المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول المصدرة للنفط لليابان رغم تراجع شحناتها للاخيرة بنسبة 3.6%عن العام السابق لتصل إلى 1.17 مليون برميل يوميا تليها الإمارات العربية المتحدة بـ 901 ألف برميل يوميا بانخفاض بنسبة 16.4%عن العام السابق.



واحتلت الولايات المتحدة الأميركية المركز الرابع بصادراتها النفطية لليابان التي بلغت 139 ألف برميل يوميا تليها قطر في المركز الخامس بصادراتها التي بلغت 112 ألف برميل يوميا.



وذكرت الوكالة أن واردات اليابان من النفط الخام تقلصت في العام الماضي بنسبة 6.9% على أساس سنوي لتصل إلى 2.55 مليون برميل يوميا.



وتعد اليابان ثالث أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم بعد الصين والولايات المتحدة الأميركية.