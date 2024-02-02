بيروت - أحمد عزالدين



استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون والوفد المرافق بحضور سفير بريطانيا لدى لبنان هاميش كاول، حيث جرى عرض لآخر تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة.



الرئيس بري أكد لوزير الخارجية البريطاني، استهداف إسرائيل المدنيين وللأحياء السكنية في القرى والبلدات الحدودية الجنوبية متجاوزة منطقة القرار الأممي 1701 وقواعد الاشتباك، وشدد على أن لبنان متمسك وينتظر تطبيق هذا القرار منذ صدوره بكامله.



وفي الملف الرئاسي، دعا رئيس المجلس إلى التوافق بين اللبنانيين لخصوصية لبنان ونظامه، لانتخاب رئيس الجمهورية لاستكمال الإصلاح والنهوض الاقتصادي المطلوب.



الرئيس بري استقبل أيضا وفدا من المديرية العامة لرئاسة الجمهورية ضم مدير عام القصر الجمهوري انطوان شقير، مدير المراسم والعلاقات العامة د.نبيل شديد ورئيس مجلس الأوسمة علي حمد. شقير سلم رئيس المجلس التقارير السنوية للمديرية العامة في رئاسة الجمهورية عن سنوات 2020 - 2021 و2022، كما جرى عرض لأوضاع المديرية العامة لرئاسة الجمهورية.