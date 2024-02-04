

هناك العديد من المفاهيم الاقتصادية التي تتردد على أسماع أطفالنا من قبيل «معدلات الاقتصاد تبدو واعدة» أو «الاقتصاد متدهور في الوقت الحالي»، والتي قد تثير فضولهم للتساؤل حول ماهية الاقتصاد حقا وما أهميته.



على الرغم من أن الاقتصاد يمكن أن يكون مجالا معقدا وغامضا، إلا أنه من الأهمية بمكان تبسيط المفاهيم الأساسية وجعلها أكثر فهما للأطفال.



لحسن الحظ، ليس عليك أن تكون خبيرا اقتصاديا لتعليم الأطفال مفهوم الاقتصاد، مع هذه النصائح والأمثلة، قد يكون التحدث عن الاقتصاد مع أطفالك أسهل مما تعتقد.



- يتكون الاقتصاد من ثلاثة أشياء: الأشخاص الذين يصنعون السلع ويقدمون الخدمات، والأشخاص الذين يستهلكون هذه السلع والخدمات، وعمليات شراء وبيع هذه السلع والخدمات.



إذا كان هناك بلد لا يجني ولا يبيع الكثير، فكل شخص في هذا البلد سيصبح لديه أموال أقل، يحدث هذا عندما يكون الاقتصاد متدهورا، ويمكن تطبيق هذا التعريف عندما نتحدث عن اقتصاد محلي أو اقتصاد وطني أو اقتصاد عالمي، ويشمل ذلك مقدار الأموال التي يتم تداولها، وأين (أو مع من) تتراكم الأموال، والاتجاهات التي تؤثر على كيفية تداولها.



حاول البدء بالأساسيات



مثل كيف يتكون الاقتصاد من المشترين والبائعين. بعد ذلك اشرح كيف أن كل واحد منا هو مشتر وبائع على حد سواء، على سبيل المثال، يستخدم البالغون المال لشراء الطعام والهدايا وقضاء العطلات.



من ناحية أخرى، نبيع الأشياء عندما نحتاج إلى المزيد من المال. قد يعني ذلك بيع سيارة أو منزل، يمكن أن يعني أيضا بيع وقتنا أو معرفتنا، عندما تحتاج إحدى الشركات إلى عمل منجز أو عندما يكون شخص ما على استعداد للدفع مقابل المشورة.



عندما لا يكون غالبية الناس في الاقتصاد متوترين بشأن المال، فإن الاقتصاد يعتبر في حالة جيدة، لكن من المهم أن توضح لأطفالك أن كون الاقتصاد يسير على ما يرام، فإن هذا لا يعني أن الجميع على ما يرام.



لا تستخدم مصطلحات تقنية للغاية



قد يشعر طفلك بالملل عند إعطائه تعريفا مفصلا وكتابا دراسيا عن الاقتصاد، حتى الكبار قد يشعرون بالضجر إذا أجبروا على الجلوس لحضور شرح مفصل عن الاقتصاد، وقد يكون النهج الأفضل هو مناقشة كيفية تأثير صعود الاقتصاد وهبوطه على عائلتك وأصدقائك بشكل مباشر.



من الأهمية بمكان ألا تستخدم مفردات تقنية للغاية، إليك بعض الأمثلة التي يمكنك تقديمها للأطفال حول كيفية تأثير الأخبار الاقتصادية على عالمنا:



عندما يكون الاقتصاد في وضع سيئ، فهذا يعني أنه ينبغي لنا عدم إنفاق الكثير من المال في الوقت الحالي، يجب علينا فقط شراء الاحتياجات الأساسية ومحاولة ادخار الأموال لأطول فترة ممكنة حتى يتحسن الاقتصاد.



في عالمنا اليوم يمكن لأغلب الناس العثور على وظيفة، مما قد يجعلهم أكثر قدرة على تحمل تكاليف أخذ أطفالهم في إجازة وشراء الضروريات مثل الطعام والهدايا، وقد يكون من الصعب في بعض الأحيان العثور على عمل. يجب أن نتعاطف مع هؤلاء الأشخاص الذين يكافحون.



إنهم يبذلون قصارى جهدهم للحصول على عمل، لكنهم قد لا يوفقون في مسعاهم حتى يتحسن الاقتصاد.



عندما يرتفع سعر شيء ما نرغب في شرائه علينا أن نقرر ما إذا كنا نرغب في شراء كميات أقل منه أو الانتظار حتى ينخفض سعره مرة أخرى، يمكننا أيضا مساعدة العائلات خلال الأزمة وشراء الطعام لهم.



انتبه لما تقول



تذكر أن ما تقوله لطفلك ليس هو الذي سيشكل فهمه للاقتصاد فقط، بل ما يسمعه عندما يتحدث الكبار في أحاديثهم اليومية.



يأخذ الأطفال كل شيء في الاعتبار، لذلك من المهم اختيار كلماتك بحرص عند التحدث عن الاقتصاد، خاصة عند التطرق إلى مواضيع التمويل الشخصي.



إذا لم تكن حذرا بشأن الطريقة التي تناقش بها الاقتصاد قد ينتهي بك الأمر إلى تعليم طفلك أن الاقتصاد مرادف للتوتر.



عند الحديث عن المال مع الأطفال تذكر أن الأطفال ليس لديهم خبرة كبيرة مثل البالغين.



لذلك قد يمر الاقتصاد بمرحلة صعبة، وقد تخسر وظيفتك، ولكنك تعلم أن الاقتصاد يمر بدورات، وستحصل على وظيفة أخرى.



تأكد أن طفلك يفهم أيضا أن المواقف الاقتصادية ليست دائمة.



كن عملياً



أفضل طريقة لفهم الاقتصاد هي السماح للأطفال برؤية المعاملات المالية وفهمها بشكل عملي.



عندما تشعر بأن طفلك مستعد علمه كيفية كسب المال، ووضع ميزانية، والادخار للمشتريات الكبيرة، هذا سيساعدهم على تعلم أهمية اتخاذ القرارات الاقتصادية قبل أن يحصلوا على وظيفتهم الأولى ويبدأوا في تعلم الاقتصاد في العالم الحقيقي.



بمجرد حصول طفلك على مبلغ من المال، قد ترغب في إرشاده لاستخدام حساب توفير، سيشعر الطفل عندئذ بالحماس لتقليد «الكبار» مثل الذهاب إلى البنك لفتح الحساب، وعند فتح الحساب شجعه على تحديد أهداف الادخار، وساعده على وضع خطة واقعية للوصول إلى تلك الأهداف.



هناك أيضا العديد من الألعاب عبر الإنترنت وألعاب المونوبولي (Monopoly) التي توضح للأطفال كيفية إدارة الأموال والموارد أيضا.