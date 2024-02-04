يشكل خروج حيوانات المرموط من جحورها في الثاني من فبراير من كل سنة للتنبؤ بطول الشتاء أو بقصره تقليدا في شمال شرق الولايات المتحدة وفي كندا، والخبر السعيد هذه السنة، بحسب أداة توقعات الأرصاد الجوية هذه، أن الربيع سيحل في وقت مبكر.



ويعود أصل اعتماد تقليد مرموط الأرصاد الجوية في الولايات المتحدة إلى مزارعين ألمان اعتمدوا على سلوك الحيوان لمعرفة موعد زرع حقولهم.



وبحسب هذا التقليد، إذا ظهر ظل المرموط «فيل» (وهو الاسم المعتمد له منذ 1887) لدى خروجه من جحره، وهو ما يعني تاليا أن النهار مشمس، يستنتج حراسه في بونكسوتاوني بولاية بنسلفانيا أن الشتاء سيمتد ستة أسابيع إضافية، وأن في استطاعة الحيوان أن يعود إلى السبات.



إلا أن «فيل» لم ير ظله لدى خروجه من جحره مؤخرا. وهذا يعني أن فصل الشتاء الذي كان ميالا إلى القساوة هذه السنة في شمال شرق الولايات المتحدة شارف على نهايته، وأن الربيع على الأبواب. إلا أن نشرات الأرصاد الجوية الصادرة عن «فيل» وأسلافه نادرا ما تكون دقيقة، على ما توضح في 2 فبراير من كل سنة الهيئة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي.