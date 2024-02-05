قالت رئيسة جمعية «أمانا» للرعاية الاجتماعية زينة السلطان إن الجمعية تهدف إلى احتواء الاطفال المحتضنين والمعنفين ومجهولي الابوين وتقديم الرعاية العلاجية والنفسية والاجتماعية لانخراطهم بالمجتمع بصورة مثالية.



وأضافت السلطان، في لقاء مع «كونا»، أن الجمعية منذ إشهارها في نوفمبر الماضي عكفت على رصد ودراسة كل ما يتعرض له الطفل في المجتمع ووضع الحلول ومعالجتها.



وأشارت إلى أن من الأهداف العامة للجمعية نشر الوعي المجتمعي للتعريف بالحقوق والقوانين المرتبطة بالطفل والأسرة ورفع مستوى الوعي في المجتمع عن الطفل المعنف ومنع التعدي عليه من خلال تقديم برامج توعوية وإرشادية وتأهيلية وتدريبية وعلاجية متخصصة بحسب حالة الطفل. وبينت أن الطفل المعنف يحتاج إلى جميع أنواع الدعم للاندماج مع أسرته.



ولفتت إلى أن الجمعية تقدم برامج تدريب وتأهيل متخصصة لكل المهنيين العاملين في مجال رعاية الطفولة والأسرة، فضلا عن تقديم برامج تدريبية متخصصة بالجوانب المتعلقة بالطفل والأسرة لمتولي رعاية الطفل وأسرته.



وأفادت السلطان بأن الجمعية تملك فريقا متخصصا بالتأهيل مهمته تشخيص حالة الطفل المعنف أو أطفال مركز الايواء ووضع خطة لهم لتأهيلهم نفسيا واجتماعيا من قبل متخصصين نفسيين واجتماعيين.