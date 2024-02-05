متفائلون ببداية دراسية مليئة بالعطاء والإنجاز لخدمة الوطن ورفع اسمه عالياً في جميع المحافل الدولية



عبدالعزيز الفضلي



أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني أمس الأحد الحرص على ضمان توفير بيئة مناسبة وملائمة للطلبة بما ينعكس إيجابا على أدائهم وتحصيلهم الدراسي.



وأعرب العدواني في تصريح صحافي عقب زيارة تفقدية قام بها إلى عدد من المدارس للاطمئنان على جاهزيتها مع بدء الفصل الدراسي الثاني 2023-2024 عن تفاؤله بأن تكون انطلاقة الفصل الدراسي الثاني مليئة بالعطاء والإنجاز لخدمة الوطن ورفعة اسمه عاليا في كافة المحافل الدولية، حاثا أبناءه الطلبة على بذل المزيد من الجهد والمثابرة والاهتمام بمسارهم الدراسي ليحققوا طموحاتهم وأحلامهم.



وأكد أن الوزارة بكل قطاعاتها لن تدخر جهدا في تقديم الدعم التربوي والتعليمي والنفسي لطلبتها من خلال إداراتها المختصة لتمكينهم من تحقيق النجاح والتفوق في مسيرتهم التعليمية باعتبارهم قادة المستقبل والثروة الحقيقية لبلدهم الكويت.



وثمن الجهود التي تبذلها الإدارات المدرسية والهيئة التعليمية التي تقع عليها مسؤولية توجيه وتحفيز الطلبة من خلال تعزيز طرق التعليم بالفهم والابتكار وتنمية حب الطالب للعلم والمعرفة، مما يشجعهم على تطوير مهاراتهم والفهم العميق للمناهج الدراسية.



وأشار العدواني إلى أهمية تفعيل الأنشطة الثقافية والعلمية والرياضية التي تقدمها الوزارة داخل البيئة المدرسية والتي من شأنها بناء شخصيات الطلاب وإبراز مواهبهم وتنمية قدراتهم، مما يعزز من استثمار أوقاتهم بشكل فعال، مؤكدا أن دور الإدارة المدرسية والهيئة التعليمية يتعدى أبواب المدرسة، من خلال مساهمتهم في تكوين شخصيات قائدة ومسؤولة، عن طريق غرس القيم والأخلاقيات الإيجابية وتوسيع مدارك المتعلمين وتعزيز الثقة بأنفسهم لاكتشاف ميولهم واهتماماتهم، ليحققوا بذلك توازنا بين التعلم الأكاديمي وتنمية قدرات الطالب الشخصية للوصول إلى كامل إمكاناتهم، من أجل الحصول على تعليم مستدام ذي جودة عالية، يسهم في بناء جيل مثقف ومتميز ومخلص لخدمة وطنه.

العودة للمدارس



شملت الجولة عددا من المدارس التابعة لمنطقة العاصمة التعليمية وهي مدرسة لولوة ملا صالح الربيعة الابتدائية بنات وثانوية جابر مبارك الصباح، والتقى خلالها الوزير العدواني بأبنائه الطلبة والطالبات وكذلك مديرو المدارس والهيئة التعليمية. وقد انطلق قطار الفصل الدراسي الثاني صباح أمس حيث عاد طلبة المدارس بمراحلها المختلفة في التعليم الحكومي والخاص إلى مقاعد الدراسة بعد انتهاء عطلة نصف العام. واستقبلت المدارس طلبتها بكل حفاوة وترحيب، مهيئة لهم الأجواء المناسبة لتلقي تعليمهم.