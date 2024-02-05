عاطف رمضان



كشفت مصادر لـ «الأنباء» عن أن وزيرة الاشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د. نورة المشعان تنفذ حاليا خطة أعدتها بناء على دراسة لمعالجة إصلاحات الطرق في الكويت، مشيرة إلى ان الوزيرة تعتزم خلال الفترة المقبلة تفادي جميع الأخطاء السابقة التي تخص خلطات الأسفلت او الشركات او عملية الاشراف من قبل الوزارة او موضوع الجودة.



وأضافت المصادر ان الوزيرة تهتم بالصيانة الدورية للطرق بعد تسليم المشروع، وفيما يخص الشوارع الرئيسية فإنها تعتزم وضع حد أعلى للوزن المسموح للشاحنات بهدف المحافظة على سلامة الأسفلت والطرق. وعن خطة «الأشغال» التي وضعتها الوزيرة بناء عن دراسة أعدتها ذكرت المصادر ان هذه الخطة تضمنت وضع حلول عاجلة لتسكير الحفر وتم تفعيل تطبيق الطوارئ الخاص بالوزارة «mpw emergency 150» الذي من خلاله يتمكن المواطن من تصوير الحفرة بالشارع ويقوم بإرسالها إلى وزارة الاشغال وان مجلس الوزراء يكون مطلعا على مدى استجابة «الاشغال» لهذه الشكوى.



ولفتت إلى أن د.المشعان قامت بناء على هذه الخطة بتشكيل فريق من الوزارة لجميع المحافظات يقوم بمعالجة الحفر ويعد جدولا يوميا بما تم انجازه من أعمال ومعالجات للحفر، كما تطلع بشكل يومي على جدول اعمال الفرق، حيث تتواجد الوزيرة في الميدان مع هذه الفرق المشكلة.



وأكدت المصادر ان هذه الشركات الآن تقوم بعمل معالجات وإصلاحات للطرق بشكل يومي، حيث يتم اغلاق الشارع من الساعة 12 مساء لتنفيذ اعمال الاصلاحات وبدأت الوزارة بالدائري الخامس والدائري السادس وطريق الملك فهد الذي تعمل فيه 3 شركات وكذلك تشمل الاصلاحات جزءا من طريق الفحيحيل والدائري الاول وطرق العبدلي والسالمي وكبد.



