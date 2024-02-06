أعلن مدير إدارة العلاقات العامة والمتحدث الرسمي باسم البلدية الكويت محمد المطيري عن الانتهاء من تزيين الجسور والطرق الرئيسية بأعلام الدولة ورفعها على سواريها استعدادا للاحتفال بذكرى الاستقلال الـ 63 والتحرير الـ33 تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.



وكشف المطيري عن تركيب 183 إعلانا للطرق في كل محافظات البلاد وتزيين الميادين والجسور والشوارع الرئيسية بـ 3880 علما للدولة واستبدال الأعلام القديمة بجديدة إلى جانب إزالة 250 سارية متهالكة على مدى عشرة أيام ماضية تحضيرا لاحتفال البلاد بالأعياد الوطنية والتي تشهد إقامة الفعاليات والأنشطة المصاحبة لها.



وأكد أن البلدية تسخر جميع إمكاناتها للارتقاء بمستوى النظافة، داعيا المواطنين والمقيمين التعاون مع الأجهزة الرقابية بالبلدية من خلال السلوك الحضاري بالمحافظة على نظافة الشوارع والمنشآت العامة والأماكن التي ستشهد الفعاليات المصاحبة للاحتفالات للحد من السلوكيات الخاطئة.