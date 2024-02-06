

مفرح الشمري



بعدما تكللت رحلة علاجه التي انطلقت في 12 نوفمبر الماضي بفرنسا بالشفاء التام، أكد المستشار ب‍وزارة الإعلام محمد المسري لـ«الأنباء» أنه سيعود غدا للبلاد بعدما طمأنه الطبيب المعالج على حالته الصحية التي تسير على ما يرام وذلك بعد نجاح عمليته الجراحية الدقيقة التي أجراها له البروفيسور د.باتك ناتاف في مستشفى «بيشات» بفرنسا والمتخصص في آلام القلب.



وبهذه المناسبة، وجه «بوعبدالعزيز» محمد المسري الشكر للسفارة الكويتية بفرنسا ومكتبنا الصحي اللذين لم يقصرا معه ولا مع أي مواطن متواجد بفرنسا للعلاج، واصلا شكره لاتصالات ورسائل المسؤولين في وزارة الإعلام وعلى رأسهم وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري ووكيل الوزارة د.ناصر المحيسن ووكيل التلفزيون تركي المطيري وجميع الزملاء الإعلاميين في الكويت والخليج والوطن العربي الذين في تواصل دائم معه للاطمئنان على صحته ودعواتهم له بالشفاء، مؤكدا ان هذا التواصل كان له الأثر الطيب في نفسه، سائلا المولى عز وجل لهم الصحة والعافية.



«الأنباء» تحمد الله كثيرا لسلامة المستشار بوزارة الإعلام محمد المسري بعدما تكللت رحلته العلاجية بالشفاء التام..



أجر وعافية يا بوعبدالعزيز.