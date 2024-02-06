بحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء حامد الدواس، وبرعاية مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الامنية، افتتحت أمس الاثنين ورشة العمل الاقليمية التخصصية في عقار اللاريكا بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى العراق واليمن والمغرب،والتي تستمر حتى يوم غد الأربعاء الموافق 2024/2/7.

بدوره، رحب اللواء الدواس بالمشاركين في هذه الورشة، مشيداً بدور مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية على تنظيمها، وأكد أن الجهود مستمرة في تطوير مهارات العناصر الأمنية بما ينعكس إيجاباً على الجهود المبذولة في مكافحة المخدرات والتي تتطلب تكاتف الجهود جميعها، لافتاً إلى انه من الضروري توحيد الرؤى وتبني استراتيجية شاملة ترتكز على تبادل المعلومات والتنسيق الأمني وتوعية الشباب بهذه الآفة.



وتهدف الورشة إلى وضع استراتيجية موحدة وفعالة لدول المجلس لمنع إساءة استخدام العقاقير المخدرة وتبادل الخبرات والتجارب الإقليمية والدولية الناجحة ومن بينها مادة اللاريكا وتباحث تعزيز التعاون بين الأجهزة المعنية وتفعيل نقاط الاتصال وتبادل المعلومات.