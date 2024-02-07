بشرى شعبان



كرمت الهيئة العامة للقوى العاملة جمعية الهلال الأحمر الكويتية تقديرا لجهودها المستمرة في دعم الهيئة ومساعدتها في تحقيق الأهداف المشتركة.



وأعربت الهيئة عن شكرها وتقديرها العميق للجمعية على التعاون المثالي الذي قدمته لتعزيز الروابط الإنسانية وتوفير الدعم اللازم للعمالة في الكويت، مشيرة إلى ان التزام الجمعية الدائم والمستمر في تقديم الخدمات الإنسانية يعكس روح العطاء والتضامن التي تميز الجمعية.



وفي إطار التعاون المستمر بين الهيئة والجمعية، قامت اللجنة المختصة بالعمل على الربط والتنسيق بين الهيئة ومؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام بدعم من الجمعية، بافتتاح صالة أنشطة رياضية وتسلية في مركز إيواء العمالة الوافدة التابع للهيئة خلال شهر يناير بهدف توفير الدعم النفسي للنزيلات والمساهمة في تطوير المركز وتم أيضا تجديد الملعب الخاص بالنزيلات في الساحة بالكامل ليكون بالشكل المطلوب للنزيلات.



وعبر نائب المدير العام لحماية القوى العاملة بالتكليف د.فهد المراد عن شكره إلى رئيس مجلس إدارة الجمعية وعضو اللجنة الدائمة للحركة الدولية للصليب والهلال الأحمر د.هلال الساير وأعضاء الجمعية على المساعدة التي قدمتها الجمعية ودعاها لمواصلة التعاون في تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي لمركز إيواء العاملة الوافدة.



بدورها، أكدت جمعية الهلال الأحمر أن الكويت تحتل موقع الريادة في العمل الإنساني والإغاثي على المستوى العالمي وجسدت نموذجا متميزا في تقديم المساعدة الإنسانية، حيث تسعى دائما إلى نجدة المحتاجين دون تمييز بين دين أو عرق أو لون.