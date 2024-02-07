سعود الجلال: إغلاق منشأة غذائية لمخالفتها لوائح الهيئة وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية

إتلاف 150 كيلوغراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي

تحرير 4 محاضر لمخالفات مواد غذائية و6 تعهدات بتعديل الأوضاع



أكد محافظ مبارك الكبير محمود بوشهري دعم المحافظة الدائم لجهود القائمين على هيئة الغذاء والتغذية وحرصهم على مصلحة المواطنين والمقيمين والاهتمام بصحتهم.



جاء ذلك في تصريح المحافظ للصحافيين عقب حضوره جولة تفتيشية قامت بها إدارة التفتيش بالهيئة العامة للغذاء والتغذية على الأسواق والمطاعم في منطقة أسواق القرين للوقوف على مدى الالتزام بالنظم واللوائح المعمول بها.



وقال بوشهري إن هذه هي الجولة هي الأولى له وتأتي حرصا منه على تلبية دعوة العاملين بالهيئة العامة للغذاء والتغذية لدعمهم والوقوف إلى جانبهم، مشيرا إلى أن المحافظة حريصة على متابعة الأوضاع بمختلف القطاعات سواء التعليم أو الصحة أو الزراعة وغيرها.



وأشار إلى تسجيل العديد من الملاحظات المتعلقة بالنظافة وغيرها من الامور الاخرى التي ستتم مخاطبة بلدية الكويت بشأنها.



من جهته، قال مدير إدارة التفتيش بالهيئة د.سعود الجلال، في تصريح مماثل، إنه تم خلال الجولة إغلاق منشأة غذائية لمخالفتها لوائح الهيئة ولعدم استيفائها للاشتراطات الصحية وإتلاف 150 كيلوغراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير أربعة محاضر لمخالفات مواد غذائية و6 تعهدات بتعديل الأوضاع.



وأكد الجلال أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية للوقوف على التحديات وتفادي الملاحظات في شتى الجهات، موضحا أن الهيئة تقوم بعد جميع الجولات برفع التوصيات إلى الجهة المسؤولة كل حسب تخصصه.



وأشار إلى وجود مخالفات غير قابلة للصلح تخص المادة الغذائية إذ تكون فيها المواد غير صالحة للاستخدام الآدمي وفي هذه الحالة يتم تحويل المخالفة إلى النيابة ويتم إغلاق المنشأة حرصا على سلامة الجميع.



وفيما يخص مخالفة الاشتراطات الصحية والنظافة العامة والشهادات الصحية للعاملين، أفاد بأنه يتم تحرير المخالفة وتبقى قابلة للصلح لمدة 60 يوما ويحق لصاحب المنشأة تحسين الأوضاع.



وأكد أن أبرز أنواع المخالفات التي تم رصدها هو عدم توافر شهادات صحية للعاملين في المنشأة مما يثبت خلوهم من أي أمراض معدية، مشددا على استمرار جهود الهيئة العامة للغذاء والتغذية في تأمين الغذاء السليم للمواطنين والمقيمين.