ليلى الشافعي



برعاية وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فيصل الغريب، وبحضور الوكيل المساعد للتخطيط والتطوير د.منيف الهاجري، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية الكويتية لخدمة القرآن الكريم وعلومه «حفاظ» عبدالعزيز الرفاعي، ونائب رئيس مجلس الإدارة م.أحمد المرشد، والمراقب الإداري بمساجد العاصمة بدر الوزان، وعدد من قيادات وزارة الأوقاف، وأعضاء مجلس إدارة «حفاظ»، تم تنظيم حفل تخريج 151 حافظا وحافظة للقرآن الكريم من المجازين بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طلاب مركز حفاظ للأسانيد والقراءات القرآنية، ممن تشرفوا بحمل السند القرآني خلال عام 2023.



وعبر د.منيف الهاجري، خلال الحفل عن سعادته بتخريج هذه الكوكبة من الحفاظ المجازين، معربا عن تقديره لجهود جميع الجهات العاملة في القطاع الخيري، موضحا أن وزارة الأوقاف تدعم هذا القطاع المهم بشكل دائم ليتمكن من أداء رسالته، وخاصة الجهات العاملة في خدمة القرآن الكريم، وعلى رأسها جمعية حفاظ، مشيدا بالشراكة المؤسسية المميزة مع الجمعية، داعيا الله أن يوفق القائمين عليها من مشايخ وإداريين ومجلس إدارة إلى مزيد من العطاء والتميز في خدمة كتاب الله. بدوره، قال رئيس مجلس إدارة «حفاظ» عبدالعزيز الرفاعي إنه يوم من الأيام الفريدة في تاريخ العمل الخيري القرآني، حيث يعد المرة الأولى التي يتم فيها تخريج هذا العدد المجازين دفعة واحدة، مضيفا أن الجمعية لم تكن لتحقق مثل هذا الإنجاز بدون دعم وزارة الأوقاف.



من جانبه، بيّن نائب رئيس مجلس الإدارة م.أحمد المرشد أن الجمعية تتوج جهود طلاب وعاملين بذلوا من الجهد والمثابرة في خدمة القرآن الكريم، ما جعلهم محط فخر وتقدير، مبينا أن إجازة القراءة والإقراء التي حصل عليها الطلاب علامة مضيئة في مسيرة الجمعية لخدمة القرآن الكريم وأهله.