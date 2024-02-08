

استضافت شركة الخطوط الجوية الكويتية الملتقى السنوي للجنة إصلاح المواد المركبة للطائرات التجارية «CACRC» خلال الفترة من 4 إلى 7 الجاري، حيث تتولى اللجنة توحيد وإعداد النظم والقوانين والوثائق الخاصة بإصلاح مواد الطائرات التجارية في قطاع صيانة الطيران.



وتضم اللجنة التابعة لجمعية مهندسي الآليات الدولية، كبرى الشركات العالمية ويأتي في مقدمتها شركة ايرباص وشركة بوينغ والخطوط الجوية الكويتية وطيران فرنسا وطيران لوفتهانزا وطيران الرياض وطيران الملكية الهولندية وطيران المتحدة الأميركية بالإضافة إلى مشاركة العديد من خطوط الطيران والجامعات ومعاهد الأبحاث الخاصة بقطاع الطيران.



حضر الملتقى رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن عبدالمحسن الفقعان برفقة الرئيس التنفيذي للشركة الكابتن أحمد الكريباني ومدير دائرة الهندسة في الشركة م.عبدالله الحبيب وعدد من المسؤولين ودائرة الهندسة.



هذا، وناقش الملتقى على مدار 4 أيام ضمن ورش عمل مكثفة، أهم التحديات التي تواجه قطاع الطيران التجاري فيما يخص وضع القوانين والتشريعات اللازمة وتقييمها في إدخال آليات وتقنيات ونظم حديثة في قطاعات مختلفة كالهندسة والتدريب والفحص والعديد من الأمور الفنية.



وافتتح رئيس مجلس الإدارة الكابتن عبدالمحسن الفقعان الملتقى بكلمة ترحيبية ألقاها لضيوف الخطوط الجوية الكويتية من الشركات العالمية، مثمنا الدور الملموس الذي تقوم به اللجنة لوضع وإيجاد حلول وخيارات مهمة لتطوير وتحسين الآليات والمواد الخاصة بقطاع الطيران التجاري بالإضافة إلى تعزيز السلامة وتقليل التكاليف على شركات صيانة الطائرات عبر توجيههم من خلال ما يتم تقييمه وتطويره من التقنيات الحديثة التي تواكب أحدث ما تقدمه صيانة الطائرات.



وأضاف الفقعان قائلا: «الخطوط الجوية الكويتية يشرفها اختيارها من قبل اللجنة لاستضافة هذا الملتقى المهم، ويسعدها أيضا أن تكون عضوا فعالا ضمن هذه اللجنة ومن أولى الشركات المنضمة في المنطقة منذ العام 2017».



واختتم الفقعان كلمته قائلا: «نأمل من خلال هذا الملتقى بأن يعود بالفائدة على الجميع ويحقق المصالح المشتركة بين كافة الأطراف والتي تسهم في ازدهار وتقدم صناعة الطيران التجاري إقليميا ودوليا».



وتقدم الرئيس التنفيذي الكابتن أحمد الكريباني بالشكر الجزيل لأعضاء اللجنة على جهودهم الدؤوبة في مجال إصلاح المواد المركبة، كما قام بتقديم الشهادات التقديرية تكريما لهم طوال سنوات خدمتهم في اللجنة وتقديم الحلول التطويرية والخدمية.