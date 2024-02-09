عبدالعزيز الفضلي



أعلن مدير الإدارة المالية بوزارة التربية متروك المطيري، عن خطة القطاع المالي للعام الدراسي المقبل 2024 /2025.



وقال المطيري، في الخطة التي تلقت «الأنباء» نسخة منها وتم إرسالها للوكيل المالي: ضمن استعدادات القطاع المالي والوحدات التابعة لها للعام الدراسي 2024 /2025، نفيدكم علما بأن قسم محاسبة الجهات ـ شعبة متابعة العهد- سيقوم بتحويل مخصصات الصندوق المالي المدرسي إلى حسابات البنوك المدرسية خلال العطلة الصيفية ليتسنى للإدارات المدرسية سد الاحتياجات اللازمة لها قبل مدة كافية من بداية العام الدراسي وعمل الصيانات الطارئة، كما أنه سيتم إصدار نشرات وتعاميم خاصة مع بداية كل عام وتوزيعها على الوحدات المحاسبية في المناطق التعليمية، إضافة إلى كتاب من قطاع المنشآت التربوية بإحصائية تفصيلية (كل مرحلة على حدة) لأعداد المدارس والمتوقع افتتاحها خلال العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى أنه تم هذا العام افتتاح عدد 25 مدرسة من ضمن المناطق الإنشائية الجديدة في منطقتي الأحمدي التعليمية ومنطقه الفروانية التعليمية.



وذكر المطيري في خطته أنه ستتم مخاطبة المناطق التعليمية بأسماء بالمدارس المتضمنة للفصول (بطيئي التعلم والداون) ومخاطبة المناطق التعليمية بأسماء وعدد المدارس المتميزة، لافتا إلى انه سيتم توجيه كتاب إلى إدارة التوريدات والمخازن برصد احتياجات المناطق التعليمية والمدارس التابعة لها من نماذج مطبوعات الصندوق المالي المدرسي. واوضح ان إدارة الشؤون المالية/ مراقبة الميزانية والحسابات تقوم بالإشراف المباشر والتفتيش الدوري على النواحي المالية والمحاسبية للجهات الخاضعة لنظام الصندوق المالي المدرسي، فضلا عن التنسيق المباشر مع إدارة التوريدات والمخازن لتوفير الاحتياجات غير المسموح بها من بنود الصندوق المالي المدرسي مثل الأجهزة والأثاث، حيث إنها جهة الاختصاص.



وبين المطيري أن من اهم المقترحات عمل دورات تدريبية لمديري المدارس حول نظام الصندوق المالي المدرسي والقرارات والنشرات الملزمة فيه.



هذا، وتم رفع الخطة إلى وكيلة وزارة التربية بالتكليف أنوار الحمدان بناء على طلبها.