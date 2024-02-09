القرآن للميت



عندما يموت قريب لنا يأتي إلى منزله عدد من القراء أو من طلبة تحفيظ القرآن الكريم ويقرأون القرآن بنية وصول الثواب للميت ثم يدعون للميت فهل هذا جائز؟



٭ مسألة إهداء ثواب التلاوة للميت من المسائل التي اختلف العلماء فيها، هل يصل ثوابها للميت أم لا؟ وهل هي مشروعة أم لا؟ قولان لأهل العلم رحمهم الله، لكن تخصيص ذلك في أيام العزاء التي تعارف عليها الناس اليوم فلا أعرف له اصلا في الشرع، لذا فإن الأفضل اجتناب هذا الفعل الذي لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من اصحابه؛ رغم انه شهد وفاة كثير من اصحابه وحضر دفنهم.



الدعاء على ذرية الظالم



هل يجوز الدعاء على من يروج الإشاعات باللعن وأن يذيقهم الله وذرياتهم جزاء افترائهم؟



٭ أولا المؤمن ليس بلعّان ولا طعّان ولا بفاحش ولا بذيء والأفضل أن يعفو عمن ظلمه وأن يتجاوز عن الإساءات.



ثانيا: لا تزر وزارة وزر أخرى، فمن ظلمنا أو روّج علينا شائعات كاذبة لا يجوز لنا ان ندعو على ذريته لأنهم لا ذنب لهم في الأمر.



ثالثا: إذا أوذي المؤمن بمثل هذه الأمور ووقع عليه الظلم فله أن يدعو على من ظلمه وأذاه، مع التذكير بأن الأولى العفو والتجاوز.



بدعة



ما حكم تقليد القراء في تلاوة القرآن بنية جلب المصلين؟



٭ هذا الفعل لا يليق بأهل القرآن وقد ذكره الشيخ الجليل بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه «بدع القرآن..» ولا يليق بحامل القرآن أن يكون همه كثرة الناس خلفه. والله أعلم.



نبش القبور



هل يجوز نبش القبور من أجل الطريق العام كأن يكون الطريق لا يصلح إلا بنبش القبور. فهل يجوز نبش القبور ونقلها من أجل المصلحة العامة؟



٭ يجوز نبش القبور عند الضرورة للطريق، حيث أفتى جمع من العلماء بجوازه بشرط انه لا يمكن صرف الطريق عن الاتجاه الى المقبرة، فتنبش القبور وتؤخذ العظام وتوضع في موضع آخر.



والله أعلم.



لا بأس



سائلة تسأل: ما حكم إعطاء الحقن للنساء، خصوصا انه يتعذر أحيانا وجود امرأة مسلمة لتقوم بهذه المهمة وان وجدت امرأة كافرة فهل الأولى ان تعطي هذه المرأة الكافرة الحقن للنساء أم الاولى أن يتولى ذلك رجل مسلم؟



٭ الاصل أن تتولى النساء المسلمات إعطاء الحقن للنساء، فإن تعذر وجود طبيبة مسلمة فطبيبة كافرة فإن تعذر ودعت الضرورة الى ان يتولى ذلك طبيب مسلم فلا بأس.