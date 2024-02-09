أولها القناعات: وهي التي تشمل العقيدة والمبادئ والقيم والطموحات الخاصة بالطفل وتخطيط عقليته بشكل جيد ليواجه المجتمع والمستقبل بعد ذلك أي بمعنى أصح فهم الحياة التي نعيشها.



والثاني: تغيير الاهتمامات لتشمل كل ما يشغل بال الأبناء وكيف يقضي وقـــت فراغه في أشياء مفيدة، وتعويده على القيام بأشياء تتفق مع اهتماماته وتنمية قدراته في ذلك الشيء.



أما الثالث فهو تنمية المهارات: على الأم تنمية مهارات طفلها بأنواعها المختلفة رياضة، فن، مهارة عقلية، او ادارية او علمية وغيرها.



والرابع هو: فهم قواعد العلاقات: تعـــليم الطـــفل لإدراك ما حوله من علاقات، مثل من تصاحب، ومن تتجنب، وكيفية بناء العلاقات واصلاحها او انهائها.



اما الخامس والأخير فهو تغيير القدوة: وهو المثل الأعلى الذي يتطلع اليه الشخص ليصبح مثله، وكذلك فهم القوانين التي تحكم التعامل مع القدرات.