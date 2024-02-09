

مفرح الشمري



بعد 90 يوما من رحلة علاجه التي انطلقت في 11/11/2023 بمستشفى «بيشات» بفرنسا والمتخصص بآلام القلب، عاد للبلاد المستشار بوزارة الاعلام محمد المسري، وكان في استقباله بمطار الكويت (t4) أسرته وأقاربه وأصدقاؤه الذين تمنوا له الصحة والعافية واستقبلوه بلوحة تحمل صورته كتب عليها «نورت دارك يالغالي»، متمنين له الصحة والعافية، وان يمد الله في عمره ويبعد عنه كل مكروه بعد نجاح رحلته العلاجية.



وقال المستشار محمد المسري لـ«الأنباء» عن حالته الصحية: «أحمد الله كثيرا على نعمة الشفاء، وهذا بفضله ثم بفضل دعوات اهل الكويت والأصدقاء والزملاء، وأنا أشكرهم جميعا على كل هذه المشاعر تجاهي». وبهذه المناسبة، وجه «بوعبدالعزيز» محمد المسري الشكر الى السفارة الكويتية بفرنسا ومكتبنا الصحي اللذين لم يقصرا معه ولا مع أي مواطن متواجد بفرنسا للعلاج، واصلا شكره لاتصالات ورسائل المسؤولين في وزارة الإعلام وعلى رأسهم وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري، ووكيل الوزارة د.ناصر المحيسن، ووكيل التلفزيون تركي المطيري وجميع الزملاء الإعلاميين في الكويت والخليج والوطن العربي الذين في تواصل دائم معه للاطمئنان على صحته ودعواتهم له بالشفاء، مؤكدا ان هذا التواصل كان له الأثر الطيب في نفسه، سائلا المولى عز وجل لهم الصحة والعافية.



«الأنباء» تحمد الله كثيرا لسلامة المستشار بوزارة الإعلام محمد المسري وعودته للبلاد بعدما تكللت رحلته العلاجية بالشفاء التام.



أجر وعافية يا بوعبدالعزيز.