بعث ببرقية تهنئة لنظيريه بالأردن بحصول منتخب بلادهما على المركز الثاني





بعث رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون أمس ببرقية تهنئة إلى رئيس مجلس الشورى في دولة قطر الشقيقة حسن بن عبدالله الغانم، عبر فيها عن تهانيه لدولة قطر قيادة وشعبا بمناسبة فوز منتخب قطر بكأس آسيا لكرة القدم.



وأشاد السعدون بهذا الإنجاز الرياضي الكبير الذي يضاف إلى مسيرة الإنجازات التي تشهدها دولة قطر في المجالات كافة بقيادة أمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.



وأكد أن الفوز بهذه البطولة يمثل إنجازا للكرة الخليجية والعربية وتجسيدا لما بلغته من مستوى رياضي رفيع، معربا عن اعتزازه بالمستوى الرفيع والمتميز الذي ظهر به منتخب قطر في بطولة كأس آسيا. وتمنى السعدون مزيدا من النجاح والتوفيق للشقيقة قطر في المستويات والمجالات كافة وللشعب القطري الشقيق دوام التقدم والازدهار.



كما بعث رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون ببرقيتين إلى رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، ورئيس مجلس النواب أحمد الصفدي عبر فيهما عن تهانيه للمملكة الأردنية الهاشمية قيادة وشعبا بمناسبة وصول المنتخب الأردني إلى المباراة النهائية وحصوله على المركز الثاني في بطولة كأس آسيا AFC قطر 2023م.



وأشاد السعدون بالروح الرياضية العالية وبالأداء المتميز الذي قدمه المنتخب الأردني، مؤكدا أن وصول المنتخب الأردني إلى المباراة النهائية وحصوله على المركز الثاني بهذه البطولة يمثل إنجازا تاريخيا لكرة القدم الأردنية وتجسيدا لما بلغته من مستوى رياضي رفيع. وتمنى السعدون دوام التوفيق والنجاح للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وشعبها الكريم كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.



من جهة أخرى، بعث السعدون ببرقية تهنئة إلى رئيس مجلس الشورى الإسلامي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد باقر قاليباف، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.