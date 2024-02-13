

هادي العنزي



يواجه الفريق الأول لكرة السلة بنادي كاظمة نظيره الشمال القطري في الـ 8 مساء اليوم، على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله، في ختام مواجهات المرحلة الـ 6 الأخيرة للمجموعة الثانية للدوري الآسيوي «السوبرليغ» لغرب آسيا عن منطقة الخليج.



وفي مواجهة ثانية، يحل شباب الأهلي دبي الإماراتي ثاني الترتيب بـ 8 نقاط، ضيفا على المنامة البحريني متصدر المجموعة بـ 10 نقاط. ويسعى كاظمة ثالث الترتيب بـ 7 نقاط، إلى مواصلة انتصاراته بالمجموعة بعد تغلبه على الأهلي دبي 91-83 في المواجهة التي جمعتهما 6 فبراير الجاري. ويضم «البرتقالي» العديد من العناصر المتميزة من بينهم القائد أحمد البلوشي، وعبدالعزيز الحميدي، ويوسف بورحمة، وعبدالرحمن جمعة، والمحترف الأميركي كلينت شابمان، والتي متى ما أحسن المدرب السلوفيني بويان لازيتش إدارتها فإن الفوز سيكون حليفه، خاصة أن الشمال القطري يلعب اليوم من دون دافع، ومباراته بمنزلة «تأدية واجب» فقط، حيث يتذيل قائمة المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط، وليس له أمل في التأهل إلى الأدوار الحاسمة للبطولة.



وبحسب نظام البطولة، فإن متصدري المجموعتين الأولى والثانية يتأهلان مباشرة إلى الدور قبل النهائي عن منطقة الخليج، فيما يلعب الثاني والثالث في المجموعة الثانية مع الثاني والثالث في المجموعة الأولى، على أن يتأهل الفائزان للدور قبل النهائي.