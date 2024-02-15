

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن إبرامها لاتفاقية شراكة جديدة مع مجموعة جيت جورميه العالمية المتخصصة في خدمات تموين الطائرات. حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز تجربة الطعام على متن الرحلات الجوية للناقلة القطرية، وذلك من خلال التعاون المشترك مع مجموعة جيت جورميه في مجالات التوريد والمشتريات، الأغذية الصحية والاستدامة. كما تشدد الاتفاقية أيضا على التزام الخطوط الجوية القطرية بالتميز العالمي من خلال الاستفادة من كفاءة وخبرة جيت جورميه القيمة في تصميم قوائم الطعام وفنون الطهي والتميز التشغيلي.



من جانبه، قال م.بدر المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: تسهم الشراكة مع جيت جورميه في تعزيز العلامة التجارية للخطوط الجوية القطرية في مختلف أنحاء العالم وذلك من خلال تقديم أفخر الأطعمة بأعلى المعايير العالمية لجميع المسافرين على متن طائراتنا وأيضا في صالاتنا في مطار حمد الدولي. كما تقدم الشراكة مع مجموعة جيت جورميه بداية جديدة واعدة من شأنها الارتقاء بالمعايير العالمية لخدمات التموين على متن رحلات الخطوط الجوية القطرية. كما أن هذا التعاون سيبرز ابتكاراتنا وتميزنا التشغيلي، لنقدم تجربة تناول طعام فاخرة ومتميزة على متن رحلاتنا.



وقال كريستوف شميتز، الرئيس التنفيذي لمجموعة جيت جروب: يشرفنا أن نتعاون مع الخطوط الجوية القطرية وأن نقدم معا أعلى مستويات التميز في مجال الطهي على متن رحلات الناقلة القطرية العالمية. حيث يمثل هذا التعاون رحلة للاستكشاف والتطوير حيث تجتمع شركتان عالميتان تشتركان في القيم والرؤية ذاتها لتقديم تجربة استثنائية.



وسيتواجد فريق طهاة جيت جروب في مدينة الدوحة وذلك للمساهمة في تطوير وحدة جديدة للتموين ليتمكن من الابتكار والإبداع في تصميم قوائم الطعام بكفاءة عالية.



تجدر الإشارة إلى أن التركيز سيكون على استخدام المكونات الصحية عالية الجودة، فضلا عن دمج المنتجات المحلية لتعزيز الاستدامة والأصالة ودعم الشركات المحلية.