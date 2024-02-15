بيشكو: الاتفاقية تهدف إلى توفير تعليم عالمي دون تكلفة عبر الإنترنت ببرامج مرموقة ومعتمدة

خاغرام: البرنامج المتميز سيكون متاحاً بـ 22 لغة حول العالم ومنها «العربية»



آلاء خليفة



في خطوة تاريخية تهدف الى احداث ثورة في الوصول إلى التعليم الأميركي المتميز في الكويت اعلنت الجامعة الأمريكية الدولية AIU وكلية ثندربيرد للادارة في جامعة ولاية أريزونا عن اطلاق برنامج «النجفي 100 مليون متعلم» في الكويت، وذلك خلال احتفالية مميزة، حيث تمثل المبادرة شهادة على التزام كلتا المؤسستين بتوفير تعليم متميز على مستوى عالمي يمكن الجميع من الوصول إليه، ويعد وصول هذا البرنامج إلى الكويت لحظة فخر للجامعة الأمريكية الدولية وبقية البلاد وخطوة نحو تعزيز تعليم قادة المستقبل في الكويت والمنطقة.



وأكد الأمين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي اهمية برنامج «النجفي 100 مليون متعلم»، لافتا إلى ميزة البرنامج الأكثر ابتكارا والمتمثلة في مرونته والتي تسمح للطلاب بالتعلم بالسرعة والوقت المناسبين لهم حيث يفتح البرنامج أبواب التعليم الدولي للجميع.



وأشاد مهدي في تصريح صحافي على هامش الفعالية بإطلاق الجامعة الأمريكية الدولية لمجموعة من البرامج تتماشى مع رؤية كويت 2035 والتي تركز على الثروة البشرية ورأس المال البشري في الكويت، مؤكدا ان الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية حريصة على دعم جميع الانشطة والفعاليات التي تدعم ذلك التوجه.



من جانبه، قال رئيس الجامعة الأمريكية الدولية د.مايكل بيشكو إن الهدف من الاتفاقية توفير تعليم عالمي دون تكلفة عبر الإنترنت من خلال برامج مرموقة ومعتمدة للمتعلمين في جميع أنحاء العالم ومع طموحنا للوصول إلى 100 مليون متعلم على مستوى العالم.



وأضاف بيشكو: فخورون بأن الجامعة الأمريكية الدولية هي الشريك الحصري في الكويت لهذه المبادرة الرائدة، مبينا ان أحد العناصر الجديرة بالملاحظة في مهمتنا المشتركة هو التركيز على الشمولية، بهدف إفادة النساء والشابات في الغالب، والذين من المتوقع أن يشكلوا نحو 70% من المستفيدين من المبادرة.



من جانبه، قال عميد كلية ثندربيرد للإدارة العالمية في جامعة ولاية أريزونا د.سانجيف خاغرام إن الجامعة هي الاولى عالميا في مجال الإدارة والتطوير وأنشئت عام 1964، مؤكدا حرص الجامعة على وجود قادة في المستقبل يعلمون بالتنمية المستدامة مع التطور التكنولوجي والتحول الرقمي في العالم.



وكشف خاغرام عن أن البرنامج سيكون بـ 22 لغة حول العالم، منها اللغة العربية، مؤكدا في حال اجتياز الطالب للدورات التدريبية والكورسات سيكون مؤهلا لدخول الجامعة ونحن سعداء بشراكتنا مع الجامعة الأمريكية الدولية وهي مؤسسة تعليمية مرموقة تشترك معنا وفق مبادئ وقيم ورؤى واضحة.



هذا، وأعربت الجامعة الأمريكية الدولية عن فخرها بأن تكون الشريك الحصري لبرنامج «النجفي 100 مليون متعلم» في الكويت مما يمثل خطوة مهمة نحو ديموقراطية التعليم في جميع انحاء المنطقة وقد تم تصميم هذه البرنامج لتلبية احتياجات المتعلمين في جميع مراحل رحلتهم التعليمية حيث يقدم دورات في المستويات التأسيسية والمتوسطة والمتقدمة ويتم تقديمه باللغتين العربية والانجليزية، من بين لغات أخرى.



فرصة فريدة



برنامج «النجفي 100 مليون متعلم» متاح للجميع بغض النظر عن اعمارهم مما يوفر فرصة فريدة للتعلم مدى الحياة دون اي تكلفة على المتعلم وتؤكد هذه الشمولية مهمة البرنامج المتمثلة في تمكين الأفراد بالمعرفة والمهارات وبناء مجتمع عالمي من المواطنين المتعلمين، وعند الانتهاء من الدورات سيتم منح الطلاب شهادة يمكن ان تكون بمتزلة نقطة انطلاق لمزيد من التعليم بما في ذلك التقدم لبرامج الماجستير في جامعة ولاية أريزونا والجامعات الاخرى في جميع انحاء العالم حيث يوفر البرنامج للمتعلمين ادلة ملموسة على انجازاتهم وفرصة للتقدم في حياتهم المهنية.